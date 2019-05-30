2019高校畢業歌票選／中壢高中《咫尺遠方》

《咫尺遠方》

作詞：梁力安

作曲：梁力安

演唱：徐銘

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創作理念：這是一首唱給自己的歌。

每個人都有故事和理想，但多少次，因為現實及每天面臨的種種選擇，而遺忘了那個最初的自己。

搭載藍白色的夢，跟著我們高歌吧，在畢業前猖狂一次，喊出那些藏匿已久的吶喊與掙扎！不唱給誰，也不為了誰。

其實我們一直嚮往的遠方近在咫尺，但你敢不敢勇敢到達？

歌詞：

在這路上 大聲地唱 不管理想多瘋狂

就讓 你的淚 跟著大雨猖狂落下

伴隨銅馬 我們比誰都堅強

就踏上 咫尺遠方

回想著 你的青澀

呢喃著 褪色的歌

那些以後 又在象徵什麼

現在的你 是否又 被吞沒了

眺望著 同樣景色

擔負著 你的軀殼

曾否問過 你自己怎麼了

理想氣球 轉眼又 破了幾顆

禁錮之下 誰能肆意闖

搭起肩膀 你我沒人能夠抵擋

盡情揮灑 我們的輕狂

並肩 馳騁天涯

越過圍牆 背上行囊 不要再感到迷惘

航向 那道光 搭載藍白色的夢想

那些地方 要多遠才算遠方

別遺忘 你的輝煌

在這路上 大聲地唱 不管理想多瘋狂

就讓 你的淚 跟著大雨猖狂落下

伴隨銅馬 我們比誰都堅強

就踏上 咫尺遠方

眺望著 同樣景色

擔負著 你的軀殼

曾否問過 你自己怎麼了

理想氣球 轉眼又 破了幾顆

回首三年 叛逆了幾遍

曾經許下 多少天真的誓言

那些倔強 那些你啊

蛻變成什麼啊

越過圍牆 背上行囊 不要再感到迷惘

航向 那道光 搭載藍白色的夢想

那些地方 要多遠才算遠方

別遺忘 你的輝煌

在這路上 大聲地唱 不管理想多瘋狂

就讓 你的淚 跟著大雨猖狂落下

伴隨銅馬 我們比誰都堅強

就踏上 咫尺遠方

越過圍牆 背上行囊 不要再感到迷惘

航向 那道光 搭載藍白色的夢想

那些地方 要多遠才算遠方

別遺忘 你的輝煌

在這路上 大聲地唱 不管理想多瘋狂

就讓 你的淚 跟著大雨猖狂落下

伴隨銅馬 我們比誰都堅強

就帶上 你的力量

就踏上 咫尺遠方

