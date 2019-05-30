2019高校畢業歌票選／中崙高中《憶及如晤》

《憶及如晤》

作詞：李佳芬

作曲：李沂聲、王苡謙

演唱：王苡謙、彭怡璇

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創作理念：

穩健的琴聲彷彿那些看似不會結束的日常，

清澈空靈的嗓音是初識青澀的我們。

憶起初見，慶幸曾在彼此身邊停頓。



在名為青春的向量裡，追趕夢想與流光；

在碰碰磕磕的過程中，抵抗脆弱與迷茫。

在幾抹背影和眼眸間，互相佇足與擦肩；

在決心轉身離開之前，再憶初識與離別。

歌詞：

日子留下多少凹痕

複沓的日常與不停的腳跟

不經意的那些青春

以為會永遠共存

卻成了標本

急著變成更好的人

翻一半的題本

解不開的疑問

沿途做過的夢

被打上了幾分

這年紀迷網的紋身

是被明天遺忘的吻

遠方追不到的前人

也許只是嬉鬧的神

迷了路的靈魂

在彼此身邊停頓

課堂裡充滿著 半夢半醒的人

隨著日常對折 壓出歲月的痕

體制下的乏悶在門外翻騰

胸口上花形的別針

扎下記憶的根 延伸成掌紋

手中緊捉純真

向未知道路啟程

這年紀獨有的煩悶

是卡在喉頭上的梗

一路上閃爍的綠燈

也只能不停往前奔

迷了路的靈魂

在彼此身邊停頓

書堆浮浮沉沉 青春無瑕裝幀

心中嫩綠的藤 環繞緊鎖的門

門裡的人渴望發光的一瞬

迷了路的靈魂

在彼此身邊停頓

最後熄滅的燈 閃爍的光和眼神

多少輕狂悔恨 在故事裡恆溫

你們我們他們 不再是一座孤城

找尋方向的靈魂

因彼此找到安穩

失落擱在長廊 回憶餘波蕩漾

幾張熟悉臉龐 編織皚皚念想

能不能延遲最後一聲鐘響

找尋方向的靈魂

因彼此思念成根

夢在時光流淌 匯成一片海洋

輕輕的哼 輕輕的哼

回首沿途 眼中

是你的模樣

