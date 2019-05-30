2019高校畢業歌票選／僑泰高中《那年》



《那年》

作詞：林芳如

作曲：林芳如

演唱：許恩菱、林芳如

創作理念：

高中這三年，能夠遇見身邊的每一個你我他，一起編織的色彩回憶、每個絢爛奪目的畫面，是屬於畢業生最珍貴的禮物。不管未來會怎樣，別忘了那年的約定，這份禮物永遠是飛向夢想綻放那端的最大力量！

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歌詞：

成長路上 有風雨

曾經我也 想放棄

一路上 因為你

如今我將不再猶豫

緣份給了一本書 要寫下這段旅途

不畏懼邁開腳步 勇敢向夢想追逐

這一頁色彩繽紛 那一頁絢爛奪目

全部都只屬於你 因為書名叫回憶

當我失落 陪我走過

在每一個岔路口

每一個歡笑 每一滴淚水

都是屬於我們的青春

那年的約定 你都還記得嗎

再一次 牽著你手一起走

收拾起行囊 就算未來迷茫

不畏懼前方 隨著風翱翔

忽然間 你側臉

又出現 在眼前

時間在眼中流轉 飛鳥在天空那端

追過盛夏的燦爛 輕聲唱著再見

哪怕以後 再也沒有

你熟悉的溫柔

說好要勇敢 不論有多難

一直到 征服所有的阻擋

那年的露營 成年禮的記憶

體育日 揮灑汗水奔跑著

夜輔的天空 還在我記憶中

跨年的煙火 短暫卻雋永

那年的約定 你都還記得嗎

再一次 牽著你手一起走

收拾起行囊 就算未來迷茫

不畏懼前方 隨著風翱翔

忽然間 你側臉

又出現 在眼前

踏上希望的飛船

飛向夢想綻放那端

嗯～～