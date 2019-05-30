2019高校畢業歌票選／北斗家商《抵達‧青春》

《抵達‧青春》

作詞：李宇涵、顏子嘉、王光仁

作曲：李宇涵、顏子嘉

演唱：蕭婷方、謝官妤、李宇涵、顏子嘉

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創作理念：

每個人，是否都曾經為自己瘋狂過一次？你有夢想嗎？那就勇敢的放手一搏吧！飛往目的地的航班，是不會等人的！

歌詞：

望著太陽閃耀的光芒

勇敢面對 種種的困難

心中無止盡的嚮往

如何堅強 不再徬徨

追逐青春多變的迷惘

不再躲避 未知的挑戰

即將要展開的翅膀

如何飛翔 不再害怕

放下 無須典藏的眷戀

乘班是不會等人的

是時候到了 我們一起走上

勇氣像一架火箭

無畏隕石過身邊

宇宙那麼的閃亮

我們就是那光芒

流星永遠的陪伴

北斗七星最耀眼

無比遙遠的旅途

你我一直在身旁

追逐青春多變的迷惘

不再躲避 未知的挑戰

即將要展開的翅膀

如何飛翔 不再害怕

放下 無須典藏的眷戀

乘班是不會等人的

是時候到了 我們一起走上

勇氣像一架火箭

無畏隕石過身邊

宇宙那麼的閃亮

我們就是那光芒

流星永遠的陪伴

北斗七星最耀眼

無比遙遠的旅途

你我一直在身旁

勇氣像一架火箭

無畏隕石過身邊

宇宙那麼的閃亮

我們就是那光芒

流星永遠的陪伴

北斗七星最耀眼

無比遙遠的旅途

你我一直在身旁

在這宇宙的盡頭 謝謝有你不孤單

