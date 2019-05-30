2019高校畢業歌票選／三民高中《走》

《走》

作詞：蔡廸伭、蔡茵淇、陳姿穎

作曲：蔡廸伭、黃永馳、周柏宇

演唱：蔡廸伭、蔡茵淇、王建治、黃芷柔

創作理念：

曲風簡單明快，不是很流行，因為不想讓大家感受到悲傷，所以節奏很輕快，以大調的方式呈現。

歌詞裡面充滿祝福的話語，勉勵大家能夠勇往直前，努力向上。

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歌詞：

三年前的天空 飄著同樣的雲朵

回憶的風 吹進人擠人的校門口

年少做的夢 誇的口

期待成為蛻變的自我

回首一起走過的路 別忘記你我

又過了三年 別說我知道要離散

就算不捨得 還有新的樂章等你開

總是因為一些小事而感到自滿

就算叛了逆 我希望青春不留

不要想太多 勇敢去衝

你會發現 我們都在你身後

邁開腳步走 新的天空

你會看見 這世界多麼遼闊

又過了三年 別說我知道要離散

就算不捨得 還有新的樂章等你開

總是因為一些小事而感到自滿

就算叛了逆 我希望青春不留

不要想太多 勇敢去衝

你會發現 我們都在你身後

邁開腳步走 新的天空

你會看見 這世界多麼遼闊

不要想太多 勇敢去衝

你會發現 我們都在你身後

邁開腳步走 新的天空

你會看見 這世界多麼遼闊

漫無目的的走 迷失人海的自我

交叉路口 是你變成繁星指引我

年少犯的錯 記得過

如今記取教訓不回頭

最後許下承諾 一路好好走