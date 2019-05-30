2019高校畢業歌票選／青年高中《憨仔》



《憨仔》

作詞：陳鋒偉/趙帛陞

作曲：吳忠翰/賴瑋正

演唱：陳鋒偉/趙帛陞/周昱智

創作理念：

即將邁向另一個階段的我們，抱著夢想和希望，對於未來懵懂無知的我們，用音樂傳達我們的想法，希望這首歌能陪伴和我們一樣有夢想的人一起前進、一起成長。

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歌詞：

剛接受夢想的我 踏進這學校門口 衝著夢想 來到這裡 希望能夠 找到自我

自己許下的承諾 堅持信念到最後 我哭 我鬧 我笑 我誠心接受

朝夢想 學技術 想走出自己的路 被罵過 跌倒過 這個磨練 請把握

要踏出學校的我 帶著成功與成就 （台語）離開 的我 現在 想要說

（台語）離開這裡的時候 我已經不再是憨仔

希望未來的我 走這條路 有夢來做伴

請先相信我的人 這條路雖然很難走

但我會用盡全力 大聲唱出 青春的歌聲

震撼教育證明實力畢業證書我握在手裡

教室突襲站立反省愛校服務成長學習

所有事情都靠我自己 一手包辦都不是問題

經驗 累積 肯定 我絕不放棄

成功之路沒有捷徑都靠實力 不斷努力創造佳績前人看齊

接受挫折受獲自己帶著兄弟們一起前進 台上領獎認真享受屬於我的榮譽

（台語）離開這裡的時候 我已經不再是憨仔

希望未來的我 走這條路 有夢來做伴

請先相信我的人 這條路雖然很難走

但我會用盡全力 大聲唱出 青春的歌聲