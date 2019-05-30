2019高校畢業歌票選／虎尾農工《三個夏天》



《三個夏天》

作詞：李志祥、王瑀彤

作曲：王瑀彤、倪巧霓、黃昱翔、翁脩勛

演唱：簡志賢、李志祥、王瑀彤

創作理念：

畢業季到來，在這個鳳凰花開的季節裡，即將面對人生另一個重大階段的我們，面對接下來的分離，嘿，別太難過，勇敢地伸出雙手，邁開步伐，面對接下來的每一個人生難題，希望不管到哪裡，大家都還是保有一顆，純淨的心。

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歌詞：

那年 夏天 在哪裡見過面 望著 窗邊 回憶起那畫面

盪起心中的漣漪 驀然回首的我想起

我ㄟ鬥陣ㄟ 你金罵 跑去哪

我今罵需要你 你煞來覓相找 我要把你放未記 佇路邊玲瓏璇

我在你惦惦看海的時候 說好了 這片天總會屬於我們

我在你跌倒的時候 幫忙拉起你的手 我在你哭泣的時候 在身後為你留守

我在你孤單的時候 幫忙拉起你的手 我在你開心的時候 嘴角也忍不住失守

那年夏天 在哪裡見過面 望著窗邊 回憶起那畫面 盪起心中的漣漪 和你們的點點滴滴

我ㄟ鬥陣ㄟ 你金罵跑去哪 我今罵需要你 你煞來覓相找 我要把你放未記 宁路邊玲瓏璇

我在你惦惦看海的時陣 說好了這片天 總會屬於我們

三年過去 畫下斷句 靜靜回味那些年的時光 三年過去 拿起我的筆 準備開啟人生的新篇章

把握時光 從不徬徨 我把你們都放進我的筆記本裡 腦海記憶 我的秘密

我把那些年的回憶都寫進歌裡

孤單的時候 我總陪在你的左右 我在你開心的時候 嘴角也忍不住失守

鬥陣ㄟ 你今罵跑去哪 我今罵需要你 你煞來覓相找 我要把你放未記 佇路邊玲瓏璇

我在你惦惦看海的時候 說好了這片天總會屬於我們