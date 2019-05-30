2019高校畢業歌票選／斗六高中《蔚藍航向》



《蔚藍航向》

作詞：甘祐瑄 詹婉瑜

作曲：楊浚銘 林昱凱

演唱：詹婉瑜 張嘉修

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創作理念：

成長的道路上，有相遇、有離別...

由緣分促成一連串化學反應下之產物，名為前進的動力。 未來那份憧憬，化作蔚藍的航向，儘管路途上風雨交加，當烏雲敞開之時，眼前交織的光暈也將成為最絢麗的美景。

手心輕捧這份信念，並永續長存。

歌詞：

望向 那教室的窗外

懷抱 著鐘響的期待

歡笑 當你獨自醒來

早已不存在

場上 奮力邁開步伐

沮喪 彼此精神喊話

揮灑著汗與淚創造了

難忘的盛夏

多少過程中爭吵

最後選擇原諒擁抱

只因全成了美好

青春才能夠如此閃耀

飛 飛向那一道光芒

儘 管受傷也要堅強

別害怕別徬徨勇敢去闖

努力尋找著蔚藍的航向

路上 有時覺得疲乏

緣分 使你我相遇呀

就算不常遇見你還是

永遠的牽掛

多少過程中爭吵

最後選擇原諒擁抱

只因全成了美好

青春才能夠如此閃耀

飛 飛向那ㄧ道光芒

儘 管受傷也要堅強

別害怕別徬徨勇敢去闖

努力尋找著蔚藍的航向

飛 飛向那一道光芒

儘 管受傷也要堅強

青澀模樣

學會如何成長

願 我們能攜手相望

築 未來的夢想城牆

別害怕別徬徨全力邁向

即將要開往蔚藍的航向

未來不再是遠方