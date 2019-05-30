2019高校畢業歌票選／斗六高中《蔚藍航向》

《蔚藍航向》
作詞：甘祐瑄 詹婉瑜
作曲：楊浚銘 林昱凱
演唱：詹婉瑜 張嘉修
創作理念：
成長的道路上，有相遇、有離別...
由緣分促成一連串化學反應下之產物，名為前進的動力。 未來那份憧憬，化作蔚藍的航向，儘管路途上風雨交加，當烏雲敞開之時，眼前交織的光暈也將成為最絢麗的美景。
手心輕捧這份信念，並永續長存。
歌詞：
望向 那教室的窗外
懷抱 著鐘響的期待
歡笑 當你獨自醒來
早已不存在
場上 奮力邁開步伐
沮喪 彼此精神喊話
揮灑著汗與淚創造了
難忘的盛夏
多少過程中爭吵
最後選擇原諒擁抱
只因全成了美好
青春才能夠如此閃耀
飛 飛向那一道光芒
儘 管受傷也要堅強
別害怕別徬徨勇敢去闖
努力尋找著蔚藍的航向
路上 有時覺得疲乏
緣分 使你我相遇呀
就算不常遇見你還是
永遠的牽掛
多少過程中爭吵
最後選擇原諒擁抱
只因全成了美好
青春才能夠如此閃耀
飛 飛向那ㄧ道光芒
儘 管受傷也要堅強
別害怕別徬徨勇敢去闖
努力尋找著蔚藍的航向
飛 飛向那一道光芒
儘 管受傷也要堅強
青澀模樣
學會如何成長
願 我們能攜手相望
築 未來的夢想城牆
別害怕別徬徨全力邁向
即將要開往蔚藍的航向
未來不再是遠方