2019高校畢業歌票選／文華高中《花樣》



《花樣》

作詞：莊婷 胡恂舞 謝松廷

作曲：吳其峰 莊婷 胡恂舞 童雲懷 鄭宇凡 謝坤峰

演唱：胡恂舞 童雲懷 謝松廷

創作理念：

我們是花，花亦是我們。

「用屬於自己的樣態，在世界上不斷探索。」

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畢業，是一段從胸花到煙火衝上天空後散開成花的過程，燦爛而美好；但我們與煙火不一樣的是生命的燃燒、初衷的發光，並不會像煙火短暫。

請我們在人生的畢業以前都用自己最好的姿態去面對未來，面對自己。

即使未來生活中遇到突如其來的變奏，也能轉換成別種形式存在著；雨就算把我們的花瓣都打落了，自己也能自然的幻化成雨滴落地濺起的水花。

而五釐米的靈感取自於日本動畫電影《秒速五公分》中「櫻花掉落的速度是秒速五釐米」

這個年齡的我們常常會拒絕跟自己溝通，不只對外叛逆，對自己也常常不坦白。

但親愛的你啊，這些流過的眼淚都會在心中昇華，在臉上蒸發。

請記得要一直喚醒自己，如果你想當向日葵，就去當向日葵吧！不用去典當自己的渴望去成為牡丹花，每個人都該有自己的花樣。

「活出你的花樣，散發你的花香」

歌詞：

你是 六月煙花

不掉落的 另一種燃燒

張開手 慢慢的 旋轉著

我們 也在雨裡盛放

化作地面 五釐米輕巧

逆境 三拍子的舞蹈小心摔跤

我們都 是朵花 承受著雨打

對自己 不坦白 選擇不說話

未來裡 總有天 眼淚都昇華 都蒸發

醒吧 醒吧 沉睡的綻放 儘管享受日光

走吧 走吧 就算步伐踉蹌 瘋狂能被體諒

花樣你的年華 別將自我典當

醒吧 醒吧 深藏的渴望 伸向太陽

走吧 走吧 折騰只是半晌 我攀上窗台歌唱

散發花香

［間奏］

醒吧 醒吧 沉睡的綻放 儘管享受日光

走吧 走吧 就算步伐踉蹌 瘋狂能被體諒

花樣你的年華 別將自我典當

醒吧 醒吧 深藏的渴望 伸向太陽

走吧 走吧 折騰只是半晌 我攀上窗台歌唱

散發花香

一轉眼 過三年 從高一到畢業生

曾和朋友翻臉 也修過愛情學分

緣分 讓我們相遇亂世以外

至於未來怎樣 我們拭目以待

常幻想 自己能被題名在金榜

幻想走入椰林大道的景象

幻想成為班上同學的榜樣

證明自己出人頭地不是靠長相

如今我們即將畢業 趁早做點狂事留作紀念

利用時間多點歷練 走去外頭不怕少人經驗

欸 其實我們終究走上不同路

各有各的新的事要做

但我們唯一感情不重複

只需記得我們 都笑過

醒吧 醒吧 你只是遺忘 自己絢爛光芒

走吧 走吧 未來不能延宕 各有各的方向

在光速裡徜徉 找尋你的主場

醒吧 醒吧 親愛的你阿 溫柔釋放

走吧 走吧 我們並著肩膀 奮力與現實抵抗

活出花樣