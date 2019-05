2019高校畢業歌票選／中道中學《Paper Plane》

《Paper Plane》

作詞:賴以馨、謝宜澤、吳宜庭

作曲:廖宥翔

演唱:吳宜庭/張雅涵/曹恆安/林沐節/林沛潔/林耀明/陽采親/謝宜澤/賴以馨/黃來玉

創作理念:

以較歡樂的方式呈現,加上整首歌以Future Bass來帶動整首歌,我們想以歡樂加上激昂取代以往的離別悲傷,來帶給大家一種邁向未來的感覺。

歌詞:

所有的回憶 全部都湧上心頭

感動的片刻 在此刻都全部湧現

想回到過去 初遇紙飛機的那天

我好想念 你那張堆滿笑容的臉

風吹出我們的夢 飛往各地沒盡頭

雲化成你的面孔 輕聲的對我說

降落之後會在見面

Our memory we created in the bright blue sky ya

So I catch you and never let go when you cry

沒有哭泣 只有歡樂

專注當下屬於我們的時刻

當你仰望天空那是我們的旅程

我 旅途中不孤單 保持好的情緒

就像是窗外耀眼的星keep shining

困難和瓶頸都無法阻止我前行

夢想的紙飛機 起飛在散場的時候



最初約定 依然清晰 不曾忘記

熾熱的心 依舊堅定 勇敢前行

你的溫暖和鼓勵

是不停歇的動力

將感謝牢記在心

埋藏 心裡 專屬的記憶

眺望未來人生用這翅膀

何時還能與你一起狂放

每當夜晚降臨 回憶就更清晰

仰頭望進雲裡 耳邊是你的笑語(你朦朧的身影)

當我張開翅膀 也許還夜黑風高

但當你在身旁 我就不再徬徨



月光映照 你的臉龐

(你揚起的髮梢)

淚水裝滿你的模樣

(但我還記得你的微笑 還記得你的微笑)

親愛的 不要怕

嘿——

(我們會再見)

風吹出我們的夢 飛往各地沒盡頭

雲化成你的面孔 輕聲的對我說

嘿無論/我的/青春多少是非

只要你/在身/旁做點綴

說好要/記清/我們彼此的臉

我們在/翱翔/的時候再見