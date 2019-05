2019高校畢業歌票選／越南胡志明市臺灣學校《呢喃》

《Whisper 呢喃》

作詞:許理淨、陳晞寶、陳玲惠、陳若華、鄭于又

作曲:許理淨、陳晞寶、柯聿晉、侯長榮、葉福勻

演唱:許理淨、陳晞寶、陳若華、鄭于又、黃怡馨、吳云凱、蔡錦文

創作理念:

我們來自越南胡志明市臺灣學校,《 Whisper 呢喃 》這首畢業歌是我們與高一、高二學弟妹共同創作而成,也是歷屆以來首次進錄音室的畢業歌,但在樂器的部分依然自行使用電腦錄製。在歌詞部分,也提到「cà phê sữa đá」、「Bánh mì」等越南特色飲食,凸顯海外學子受在地文化的影響;同時加入音效,使聽者有身歷其境之感。

歌詞:

時針旋轉了幾圈

回憶總在蔓延

停在嘴邊的呢喃

是否能再重演

嘴角上揚的弧線

編織孟夏和弦

時間凍結在指尖

是時候說再見

It's time to say goodbye.



台清交成政的抉擇

還是訂飲料難以取捨

坐在窗台眺望沒有跑道的操場

ㄧ路忐忑椰林在側



鞦韆劃出起伏跌宕

落地展開雙翼航向遠方

讓我成為你的力量

在同一片天空翱翔

一瞬間 過的太快 這一切 不能怠慢

勇敢對未來付出 19屆絶不服輸

我們將要擴大版圖 來自胡台校的逆襲

Get ready for this 感受異世界的衝擊

台灣韓國中國香港越南印尼還有新加坡

我們從高中開始每天都在模 擬 聯 合 國

不用太輕鬆 各國語言我全都精通

火箭升空 準備突破天際達到巔峰



不要留戀阿姨的 cà phê sữa đá

Bánh tráng 有點太辣 剛好配杯 trà tắc

You’re my homie 兄弟 就是義氣

不管在哪裡 都有我 陪 你

吃Bắp xào、Bánh mì還有cá viên chiên

曾經的經歷 仍然難以忘記

所有的回憶 無法代替 都會在我心中蕩起漣漪

嘴角上揚的弧線

編織孟夏和弦

時間凍結在指尖

是時候說再見

台清交成政的抉擇

( 一瞬間 過的太快 這一切 不能怠慢 )

還是訂飲料難以取捨

( 不要畏懼前方的路 絕不停止腳步 )

坐在窗台眺望沒有跑道的操場

( 勇敢對未來付出 19屆絶不服輸 )

ㄧ路忐忑椰林在側

( 我們將要擴大版圖 來自胡台校的逆襲 )

鞦韆劃出起伏跌宕

( Get ready for this 感受異世界的衝擊 )

落地展開雙翼航向遠方

( 台灣韓國中國香港越南印尼還有新加坡 )

讓我成為你的力量

( 我們從高中開始每天都在模擬聯合國 )

在同一片天空翱翔

( 不用太輕鬆 各國語言我全都精通 )

台清交成政的抉擇

( 火箭升空 準備突破天際達到巔峰 )

還是訂飲料難以取捨

坐在窗台眺望沒有跑道的操場

ㄧ路忐忑椰林在側

穿著黑白相間制服

離開倒映彩虹的臺校湖

雨季滂沱淹沒足步

十年光陰結束旅途