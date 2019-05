2019高校畢業歌票選／瀛海中學《你說》

《你說》

作詞:陳貫綸、謝羽翡

作曲:陳貫綸

演唱:陳約珥、陳佳蓉

創作理念:

青春之所以動聽,是因為它不是一個人的獨奏曲,而是一群人一起譜出的樂音。那些平凡的、荒唐的、喜悅的、傷心的每個片刻,身旁總有個「你」陪我走過。

歌詞:

聽 那是風 心 那是痛

仰望天空那雲朵 因為淚而閃爍

明天 過後 哪裡 是我

閉眼反芻那場夢 踏入了校門口

開學的沉默 放學的朋友

一天兩月三年後 是你們 陪在我左右

是誰上課轉頭 帶著我遨遊

黑板粉筆敲打節奏

改考卷時候 你對我點頭 那些紅色的勾

路上與你相逢 為夢想奮鬥

譜出青春浪漫的曲奏

陪你渡過 陪你瘋 我們一起說好的笑容

醒 那是夢 靜 那是空

仰望天空那星座 沒有你而朦朧

多年 以後 驀然 回首

鐘聲響起的午後 悸動你我胸口

開學的沉默

放學的朋友

一天兩月三年後 走到了 分岔的路口

是誰眼眶泛紅 不捨的回頭

依然是你在我身後

青春的最後 你牽我的手 奔向好久以後

倘若再次相逢 出現人海中

請你大聲喊那時的我

那年懵懂 你是否 沒有忘記當時你說過

校慶寫著回憶 因加油而整齊

n 人 n + 1 左右綁住當時的你

公車站捷徑 藍幹上的相遇

那天晚自習 是誰坐在你隔壁

是誰眼眶泛紅 不捨的回頭

(When ever afraid)

依然是你在我身後

(You take my hand)

青春的最後 你牽我的手 奔向好久以後

(I can’t forget)

倘若再次相逢 出現人海中

(Those old day)

請你大聲喊那時的我

(Our youth our way)

那年懵懂 你是否 沒有忘記當時你說過

(We meet again )(Call my name)

LaLaLa~