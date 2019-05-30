2019高校畢業歌票選／高雄女中《走吧》



《走吧》

作詞：韓乃欣、陳慧珠、陳莛妤、胡晏瑄、黃琪涵、楊淳茵、謝承真、吳映玨

作曲： 韓乃欣、陳慧珠、陳莛妤、胡晏瑄、黃琪涵、楊淳茵、謝承真、吳映玨

演唱：韓乃欣

創作理念：

在現實與夢想中徬徨無措的你

曾敘說著對未來的憧憬

或許被框架所限制

儘管面對的是那樣的艱難

總有一天 會成為心目中的模樣

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走吧

找尋屬於自己的光芒

為年少曾經的想像寫下未完待續

歌詞：

翻開青春 最後的篇章

走在離別 的十字路上

害怕盡頭 被現實綑綁

卻無法阻擋 內心的渴望

鏡子裡的你是什麼模樣

是不是已活成當年盼望

曾經的莽撞 是 不屈的倔強

未來正要綻放 別輕易投降

背上行囊 別怕迷惘 就算跌跌撞撞

循著夢闖 不再徬徨 堅定著信仰

一起走吧 別害怕 奔向遠方

抬頭望 夜空將被照亮

獨自承受 期待的目光

想要躲藏 卻留下傷疤

被迫穿上 陌生的偽裝

看不見那 熟悉的陽光

也許大雨會一直落下

也許傷永遠都不會結痂

有我陪著你 把 悲傷都忘記

不再被誰定義 找回自己

背上行囊 別怕迷惘 就算跌跌撞撞

循著夢闖 不再徬徨 堅定著信仰

一起走吧 別害怕 奔向遠方

抬頭望 夜空將被照亮

背上行囊 別怕迷惘 就算跌跌撞撞

循著夢闖 不再徬徨 堅定著信仰

一起走吧 別害怕 奔向遠方

抬頭望 夜空將被照亮

乘著夢想 不畏風浪 迎向新的盼望

張開翅膀 追逐嚮往 逆著風飛翔

走吧 別害怕 奔向遠方

抬頭望 夜空將被照亮