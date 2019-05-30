2019高校畢業歌票選／屏東女中《寄•念》



《寄․念》

作詞：謝亞珊、吳昶萱、林侑蓁

作曲：林軒羽、楊旻凡

演唱：吳昶萱、林侑蓁

創作理念：

今年夏天，我們必須面臨分別，朝著各自的目標繼續前進，即使相聚遙遠，我們也仍要想念著彼此。幾年後的我們，是否還會記得當年在雨豆樹下的約定呢？當年談起的夢想，是否能夠成為我們回憶的連結呢？

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歌詞：

回憶更迭 時光不復從前 回首三年 青春乍現眼前

那年夏天 雖然面臨分別 我們 遇見 都是緣

我破繭 妳成蝶 經歷了多少蛻變 請記得我會陪在妳身邊

提筆寫幾回思念 寄放青春的畫面 分開是為向前 相聚不畏遙遠

收集有妳的笑顏 雨豆樹下的永遠

夢是彼此連結 讓稚氣淚水 織成美麗詩篇

我破繭 妳成蝶 經歷了多少蛻變 請記得我會陪在妳身邊

提筆寫幾回思念 寄放青春的畫面 分開是為向前 相聚不畏遙遠

收集有妳的笑顏 雨豆樹下的永遠

夢是彼此連結 讓稚氣淚水 織成美麗詩篇

那些爭執是非 都成過往雲煙 儘管波折蜿蜒 說好一起往前

提筆寫幾回思念 寄放青春的畫面 分開是為向前 相聚不畏遙遠

收集有妳的笑顏 雨豆樹下的永遠

夢是彼此連結 讓稚氣淚水 織成美麗詩篇

提筆寫幾回思念 寄放青春的畫面 分開是為向前 相聚不畏遙遠

收集有妳的笑顏 雨豆樹下的永遠

夢是彼此連結 讓稚氣淚水 織成美麗詩篇