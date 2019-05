2019高校畢業歌票選／南英商工《致•青春》

《致•青春》

作詞:范哲瑋

作曲:范哲瑋

演唱:吳挺郁、范哲瑋、吳亦琴、徐子丹、蔡雅文

創作理念:

高中的三年,校園中的點點滴滴,透過RAP的方式,活潑的表現出來。

這次的創作,融合每個人對於學校中的片段記憶,集結成一首完整的歌,

足以代表每個人青春校園的模樣,謹以此歌獻給當屆畢業生。

歌詞:

還記得 三年前 帥氣的模樣

挺起了寬大的胸膛

抱著許多希望

集合場 籃球場 還有許多地方

以及大家熟悉的禮堂

第一次踏進這個校園裡

臉上依然掛著童貞的稚氣

搭上了這台時光機器

栽進了充滿故事的漣漪

校園裡三年的回憶

有多少美好的記憶

雖然長相有些差異

常常玩些幼稚的遊戲

一年級的我們不自量力

二年級的我們學到了興趣

三年級的我們勇敢邁進

畢業後的我們絕對不可思議

謝謝你們的陪伴

在每一天無數時光

帶著記憶去飛翔

邁向人生下一個方向

我們一起共渡了青春喜悲

以及那些令人質疑的美

如今我們各自分飛

這個過程有誰能夠體會

這三年雖然有許多的壓力

成績 證照 校園還有人際

但老師和同學編織的回憶

這些東西都屬於我和你

校園裡三年的回憶

有多少美好的記憶

雖然長相有些差異

常常玩些幼稚的遊戲

一年級的我們不自量力

二年級的我們學到了興趣

三年級的我們勇敢邁進

畢業後的我們絕對不可思議

謝謝你們的陪伴

在每一天無數時光

帶著記憶去飛翔

邁向人生下一個方向

謝謝你們的陪伴

在每一天無數時光

帶著記憶去飛翔

邁向人生下一個方向

(Hands on in the air. Before the end we never stop.)