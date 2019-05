2019高校畢業歌票選／南光高中《DREAMER》

《DREAMER》

作詞:姜馨涵 袁嘉良 蘇伯軒

作曲:姜馨涵 唐明灝

演唱:王晨育 何承翰 姜馨茹 趙美惠

創作理念:

驪歌四起,火車鳴笛,盛夏的光輝揭開夢想的序章。

站穩腳步,無所畏懼的乘著夢想,翱翔那片屬於自己的藍天。

歌詞:

繫上風箏 迎著風向前走

沒有誰能夠 代替那個我

給我一點點的時間

讓我為你擦去眼淚

逐漸空曠的教室間

藏著我們高中三年

為何不向前走(向前走)

就別有所 有所保留

打破那些脆弱(脆弱)

保留 所有 所有

繫上風箏 迎著風向前走(向前走)

沒有誰能 代替那個我

不要退縮 也絕不要放手(別放手)

帶著青春 抬起頭 微微笑 莫忘這個時候

rap*

我向前跨了一大步

他們說就像阿姆斯壯月球漫步

然後我擺擺手說不敢當

他們笑我自以為是小叮噹

最後我穿上fashion藍白拖

一直跑一直跑直到腳磨破

我不知道夢想在哪一個地方

但我相信只要努力他就在前方

為何不向前走(向前走)

只能勇敢 別再退縮

收藏我們的夢(的夢)

未來有你 有我



經歷風暴才有此刻成熟(Hands up Hands up Hands up)

風雨過後才能看見彩虹(人生苦短 且站且走)

別停留飛向那一片蒼穹(反正誰都不知道結果)

忍住失落 道別後 莫回首

回憶駐足長留

微微笑 莫忘這個時候

繫上風箏 迎著風向前走(向前走)

沒有誰能夠 代替那個我

不要退縮 也絕不要放手(別放手)

帶著青春 抬起頭 微微笑 莫忘這個時候

經歷風暴 才有此刻成熟

風雨過後才能看見彩虹

別停留飛向那一片蒼穹

忍住失落 道別後 莫回首

回憶駐足長留

微微笑 莫忘這個時候

rap*(背景音)

獨自面對接下來的世界難免會緊張

劍拔弩張遍體麟傷總是會失望

回憶以前那些日子勇氣瞬間湧上

我知道我可以我不信我要開創

堅持到底 just do it

讓那些看不起我的人高攀不起

實力深不見底 say my homie

Every body say that Im just like Biggie