2019高校畢業歌票選／南大附中《獨特》



《獨特》

作詞：林品諭、顏綸

作曲： 顏綸

演唱：周佳翰、蕭艾彤、黃文潔、郭崇恩、曾湘淨、施貝諭

創作理念：

嘿！還記得當年小高一的青澀模樣嗎？

相聚的那些時刻，我們曾嚮往多少夢想？

你我一起揮灑青春的汗水，不停的向前追尋，

準備成為最獨特的自己，如今是否都實現了？

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歌詞：

當年的青澀 用力飛翔著

曾經的我們 是否還記得

心中嚮往的 回憶多深刻

如今的你我 夢想高飛了



相聚的過程 要怎麼跋涉

離別不是分隔 要怎麼獨特

追夢想旅程 猶豫什麼呢

我們準備出發 你還呆在這



彼此共同分享快樂 各自努力打造獨特

一起創造美好時刻 這首屬於我們的歌

自己心中不再忐忑 毅然決然成為獨特

雖然可能經歷苦澀 這是我要的



盡情的揮灑 青春的汗水

我們曾相擁 年少的氛圍

心中惦記的 回憶多深刻

如今你和我 展翅高飛了



跟上音樂舞動節拍 走出內心憂愁善感

不管前方多少阻礙 相信自己不被打敗

所有煩惱已經不再 熱血內心邁向期待

勇敢迎接澎湃未來 停止原地徘徊



相聚的過程 要怎麼跋涉

離別不是分隔 要怎麼獨特

去探索旅程 無論是否坎坷

我們向前邁進 你還等什麼



彼此共同分享快樂 各自努力打造獨特

一起創造美好時刻 這首屬於我們的歌

自己心中不再忐忑 毅然決然成為獨特

雖然可能經歷苦澀 這是我要的

跟上音樂舞動節拍 走出內心憂愁善感

不管前方多少阻礙 相信自己不被打敗

所有煩惱已經不再 熱血內心邁向期待

勇敢迎接澎湃未來 停止原地徘徊

啦啦啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦

啦啦啦啦啦啦 啦啦 啦啦 啦啦 啦