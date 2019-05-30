2019高校畢業歌票選／前鎮高中《未來，未來》

《未來，未來》

作詞：盧佳蔚

作曲：林弘易

演唱：盧佳蔚

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創作理念：

當回頭想想自己當初的模樣，

現在的自己是否像年少的我們願意為自己的夢想努力呢？

一個理想的未來 一個正在前進的未來，

看似相像卻又不相同，

謝謝一路上陪伴、幫助自己的人。

歌詞：

你說 我們曾經瘋狂 度過那最不羈的日常

也有 現在想想不堪回首的過往

慶幸自己青春不單單只像白紙一張

慶幸不懼艱難只凝視前方

未來 我回望 我那曾經最稚嫩的模樣

是否 曾嚮往 不停闖

過去 我曾想 證明我能成就的所有夢想

繼續 發揮我的力量

我說 我們曾經擁有 那最璀璨無際的想像

也有 面對挫折不禁黯淡的愚妄

慶幸自己青春不單單只像白紙一張

慶幸不具艱難只凝視前方

未來 我回望 我那曾經最稚嫩的模樣

是否 曾嚮往 不停闖

過去 我曾想 證明我能成就的所有夢想

繼續 發揮我的力量

未來 我回望 我那曾經最稚嫩的模樣

是否 曾嚮往 不停闖

過去 我曾想 證明我能成就的所有夢想

繼續 發揮我的力量

未來 回頭望

我已成為最想成為的模樣

是否 曾辛苦 不停闖

嗯哼 倒數321 面對面敬個禮

感謝對方參與三年中的所有點點滴滴

彩色青春搖曳路上

青澀我們多麼相像

擁有最閃耀的目光

期待未來每一個變化