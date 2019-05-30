2019高校畢業歌票選／明倫高中《溫柔》

《溫柔》

作詞：謝子濬

作曲：謝子濬

演唱：葉哲宇、梁維婷

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創作理念：

長大後，失去了甚麼，得到了甚麼

一次又一次 你不再過問對錯

而是讓自己學著去接受。

能否再次為自己放手一搏

能否再次為了自己執著

也許會再受傷 也許會狼狽不堪

但願你在經歷人生百態

遍體鱗傷的來到長大的岔路口

依然能走向溫柔。

歌詞：

那年你 懵懵懂懂

描繪著 夢的輪廓

彷彿再沒什麼

能阻擋你 擁抱彩虹

你說你 不甘平庸

不願意 活的普通

你說小小蜉蝣

總有一天能夠 征服整個宇宙

只是青春的沙漏 從來不會停留

幾個春夏秋冬 問候成了震動

怎麼會長大後 卻失去最純真笑容

即使顫抖 卻仍然強裝著灑脫

忘記了衝動 習慣了遷就

而你說 而我懂 這就是生活

你說你 不甘平庸

不願意 活的普通

你說小小蜉蝣

總有一天能夠 征服整個宇宙

而手中的玩偶 電視機的英雄

又是什麼時候 消失在你的酒窩

怎麼會長大後 卻失去最純真笑容

即使顫抖 卻仍然強裝著灑脫

忘記了衝動 習慣了遷就

而你說 而我懂 這就是生活

有多惶恐 當言不達意的詞窮

而你沉默 讓蟬鳴聲震耳欲聾

靜止的午後 又是幾個聽說

多赤裸 而你說 倘若

再無對錯 無需誰懂 只有接受

又是什麼 讓你變的 予取予求

願你在 每一次 受傷之後

依舊 溫柔

怎麼會長大後 卻失去最純真笑容

即使顫抖 卻仍然強裝著灑脫

難道 長大後 就活該墮落

曾閃爍 的螢火 在哪片天空

沒關係聽我說

若難過 就讓眼淚流

為何哀愁 當脈搏還堅持跳動

若無法不朽 就讓此刻雋永

被拯救 或成就 哪個是你追求



那是什麼時候 上一次 你放手一搏

沒有理由 卻比誰都要更執著

原來世界盡頭 並不是劇終

是屬於 你和我 另一片遼闊

