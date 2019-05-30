2019高校畢業歌票選／六家高中《夏絮》

《夏絮》

作詞：徐珮瑄 饒文娜 姜林儀 陳芳琦 廖珮琪 謝彤 周松林 曾郁嘉 劉子筠 羅珮瑄 吳莙頤 許舒涵 徐恩

作曲：陳佳禹 朱恩緯 周松林 魏倢琳 徐恩

演唱：陳睎 王芝懿 曾于庭 黃寧煊 饒文娜 林千尋 張育嘉 周松林 朱恩緯

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創作理念：

向上是藍天，

背後是遼闊的稻田，

身邊，是一路陪伴的彼此。

沒有都市庸碌，

平平淡淡舒適地鄉村路線。

木棉花是六家人的記憶，

曾經在那春去秋來之間飄落花絮。

夏絮，我們依然會繼續走下去。

下，續。

歌詞：

歡笑哭泣的昔日過往

是用夢鑲嵌的星光

繁星點點而閃耀

是失落時的希望

那些我們的年少輕狂

是木棉花前的廣場

漫天花絮都飛揚

帶走一切悲傷

沙漏滴著時光的花

心中夢想含苞待放

我們一起唱的歌

木棉花吹散天涯

當春天溫暖大地

當木棉徐徐飄逸

當我感覺不到重量

是誰給我信仰

當我感覺不到光芒

是誰給我力量

是誰陪伴我走到這

沙漏滴著時光的花

心中夢想含苞待放

我們一起唱的歌 木棉花吹散天涯

當春天溫暖大地

當木棉徐徐飄逸

當我感覺不到重量

是誰給我信仰

當我感覺不到光芒

是誰給我力量

是誰陪伴我走到這

當春天溫暖大地

當木棉徐徐飄逸

當我感覺不到重量

是誰給我信仰

而夏季熏風習習

而驪歌緩緩響起

當我閉上雙眼發現世界為我閃亮

當我感覺不到光芒

是誰給我力量

是你陪伴我走到這



浪潮不斷奔向海洋

時光翻湧成夏

此時此刻 始祖六家

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