2019高校畢業歌票選／羅東高中《唯一》

《唯一》

作詞：李晴 莫凡 林長翰

作曲：翁滋佑

演唱：江昱璘

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創作理念：

青春僅有唯一一次，你想伴誰走過這段回憶？」

歌名“唯一”取材自“五一”的諧音，象徵著這趟唯一一次的青春旅行，有著高中朋友們的陪伴，共創美好的回憶。

歌詞運用順敘法，帶出高一的青澀、高二的活潑以及高三的壓力。

藉由“唯一”，讓我們一起回首這些有你陪伴的雨季。

歌詞：

披上黃衫的顏色 炯炯發亮的眼神

一躍而上 稚嫩的我們

踏進校園的青澀 故事就此開始了

昂首闊步 未知的旅程

此時此刻 不管成績幾分

不管未來終將如何

你是否還記得 從前的認真

從前的喜怒哀樂

唯一青春 熱血沸騰的回憶

那些自在的愜意

褪色黃衫 是我們成長痕跡

唯一友情 伴你走過的雨季

微風吹散了烏雲

頻頻回首 你仍在熟悉的艷陽裡

唯一的唯一 任誰都不能代替

尋找短暫的快樂 不再蹉跎光陰了

青春年華 歡笑的我們

擁抱最初的天真 讓一切變得可能

並肩前行 追夢的旅程

此時此刻 不管成績幾分

不管未來終將如何

你是否還記得 從前的認真

從前的喜怒哀樂

唯一青春 熱血沸騰的回憶

那些自在的愜意

褪色黃衫 是我們成長痕跡

唯一友情 伴你走過的雨季

微風吹散了烏雲

頻頻回首 你仍在熟悉的艷陽裡

唯一的唯一 任誰都不能代替

一天一天 無數挑燈的黑夜

埋首書堆 遮不住的黑眼圈

深陷泥沼 面對挫折的疲憊

奮力一搏 等待破繭的那一天

唯一青春 熱血沸騰的回憶

那些自在的愜意

褪色黃衫 是我們成長痕跡

唯一友情 伴你走過的雨季

微風吹散了烏雲

頻頻回首 你仍在熟悉的艷陽裡

唯一的唯一 任誰都不能代替

唯一執著 掙脫枷鎖的毅力

我身邊總有個你

深色書包 承載無數的難題

唯一的夢 放手去飛的勇氣

陪著你找回自己

依依不捨 轉身後難以掩飾的表情

唯一的唯一 任誰都不能代替