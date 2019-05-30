2019高校畢業歌票選／新竹女中《航》

《航》

作詞：張翊婕/閻喬愛

作曲：張翊婕

演唱：張翊婕/蕭慧筠/黃曉謙

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創作理念：

我們都是一艘艘飄洋在大海中的船

青春這條旅途中

也許會遇上暴風雨

但在雨後的彩虹中

我們總能找到方向

而《航》代表的便是在與青春離別後

面對未知未來的勇氣與希望

歌詞：

九月朝陽灑落在飄揚的黑色裙瓣

微風輕撫著笑靨

若你問起年少輕狂燦爛這三年我說不悔

乘著理想高飛人海中卻迷失方位

也忘了曾經我是誰青春路就算疲憊

滿身傷痕我也想成為那荊棘路盛開的薔薇

航向盡頭的我們都終將明瞭過去荒唐皆是為了展翅飛翔

一路穿過群山蒼海世界彼端就算腳步蹣跚

離別後不是前途迷惘是重新啟航我唱著哦哦哦哦哦

吉利happy molly 一同曬著太陽的午後

讓我們一起高唱玉山巍峨

揮汗如雨享受排球從耳邊呼嘯而過

讓我們一起高唱雪立程門

星光下奮力吶喊只為求得第一的心

高聲宣揚我會因竹女驕傲

航向盡頭的我們都終將明瞭過去荒唐皆是為了展翅飛翔

一路穿過群山蒼海世界彼端就算腳步蹣跚

曾荏弱的薔薇如今在微光中恣意綻放

航向盡頭的我們都終將明瞭過去荒唐皆是為了展翅飛翔

一路成長走向遠方船帆高揚迎接我是光亮

離別後不是前途迷惘是重新啟航我唱著哦哦哦哦哦哦

九月朝陽灑落在飄揚的黑色裙瓣

微風輕撫著笑靨

若你問起年少輕狂燦爛這三年我說不悔

