2019高校畢業歌票選／南山高中《山嵐》

《山嵐》

作詞：康亦陞、江英琦、方齊育

作曲：陳皞、黃龍乾、印柏睿

演唱：方齊育

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創作理念：

三年青春，同學間的羈絆是汗水、是淚水、更是無盡的回憶。

理想與夢想是支持著我們前進的動力，帶走的是成長的自己，帶不走的是彼此間的陪伴。

回想過往，迎向未來，我們的故事永不劇終。

歌詞：

微醺的年少輕狂

留下了無數的傷疤

心中奮力的翱翔

是我最真實的年華

帶走永無止境的感慨

帶不走彼此間的陪伴

走過青春 專注的凝望

追逐夢想 單純無畏時光

翻越山嵐 迷濛的幻想

何不追隨方向去流浪

走過黑夜 殘缺的理想

追逐太陽 拋下沈重行囊

翻越城牆 你給的希望

是黑暗中的光芒

在這幾年路途

早已走遍千山萬谷

心中充滿理想

眼前卻堆滿著迷霧

回首從前 跌跌撞撞

手中握著夢想

儘管有些迷茫

始終抱持著希望

走過青春 專注的凝望

追逐夢想 單純無畏時光

翻越山嵐 迷濛的幻想

何不追隨方向去流浪

走過黑夜 殘缺的理想

追逐太陽 拋下沈重行囊

翻越城牆 你給的希望

是黑暗中的光芒

望向窗外無際天空

我的故事永不劇終

跨越低潮迎接彩虹

走過青春 專注的凝望

追逐夢想 單純無畏時光

翻越山嵐 迷濛的幻想

何不追隨方向去流浪

走過黑夜 殘缺的理想

追逐太陽 拋下沈重行囊

翻越城牆 你給的希望

是黑暗中的光芒

（我們選擇多少是非

肩上承載了多少的累贅

刻印在我們的青春墓碑

如同盛開 的玫瑰

三年來的無數渴求

卻是選擇奔向自由

乘著風 做著夢

投影著心中未來的思索

尋找我們熟悉的臉孔 穿梭

只為了最開始的珍貴自我

如此使我努力不歇

因為責任仍在我肩

說了再見之後沒有虧欠

獨自度過多少黑夜）

