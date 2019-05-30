2019高校畢業歌票選／西松高中《夏課終聲》

《夏課終聲》

作詞：陳存灝,邱翊柏,陳宏亮

作曲：陳存灝,陳羿閔,許舒婷

演唱：丁韋傑,陳品妤,邱翊柏,陳宏亮

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創作理念：

將高中三年的回憶譜成這一首歌曲。在未知的未來裡，身為西松人的我們必能披荊斬棘，盡情揮灑屬於我們自己的顏色。

歌詞：

[主歌] 轉身之前 承諾是否都已實現 談笑風生的畫面 說不完的從前 走到交叉點 期待下一次的相見 別讓淚糊了視線 珍惜身旁你眼前 熟悉的粉紅校園 離去後才懂她的美 Stay in my head

[副歌] 夏課終聲以後 拉起背包就往前走 不要回頭 哦～ 夏課終聲以後 擁抱你嚮往的生活 不要退縮 哦～ 在花花綠綠的世界裡找到自己的顏色 你是誰 要怎麼活~

[橋段]在花花綠綠的世界裡找到自己的顏色 你是誰 要怎麼活 [饒舌1] 這首歌寫給十年後的今天 千萬別讓人用學歷工作幫你洗臉 記住當初畢業時許下的諾言 穩扎穩打努力上爬一步一步實踐 日復一日 年復一年 別對夢想食言 向前逃避 兩者往往一念之間 如果這首畢業歌能撥動你的心弦 找天我們相約轉角的早餐店

[饒舌2] 7:35 瑞興在倒數時 我還在巷弄等著我的烤培土 自己未來自己主持 自己的祖師 也選擇趴在桌上不穿學校的制服 是不是 還記得剛進西松時你靦腆的自介 你說你想瘋社團想闖出一番事業 南京三民到新東街口 承諾當初的約定我們一起往前走

[副歌] 夏課終聲以後 拉起背包就往前走 不要回頭 哦～ 夏課終聲以後 擁抱你嚮往的生活 不要退縮 哦～

[大合唱]

夏課終聲以後 拉起背包就往前走 不要回頭 哦～ 夏課終聲以後 擁抱你嚮往的生活 不要退縮 哦～

