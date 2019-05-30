2019高校畢業歌票選／東山高中《緣‧夢》

《緣‧夢》

作詞：陳璽喆、陳非比、張大謙

作曲：陳非比、曹善綸、張大謙

演唱：楊庭毓、黃定鈞、劉鎮宇、林庭安、陳非比、張大謙

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創作理念：

我們沿著故事拾起散落的嚮往，在一片迷惘蒼茫，踉蹌地拼湊出三年的過往，並在青春之上，以這首歌圓滿彼此的夢想。

歌詞：

黑夜裡 數不清流逝的身影

我隻身徘徊在過往晦澀的夢境

看不清 無奈將我吞噬殆盡

回憶只剩一片餘燼

燒盡我最後的夢囈

用指尖 劃破黑夜寧靜的繭

那晨光熹微卻沾滿別離的氛圍

一眨眼 白馬能否為我停歇

鳳凰枝上飛 染紅我的眷戀

四季緩緩的更迭

我像在盪鞦韆 流連你的笑靨多停留一點

青春偷偷的走遠

回憶卻賴在身邊 淺嚐懷念的喜悅

雨後的晴天 彩虹階前

蟬鳴整個季節

緣分寫下我們的詩篇

用時間盡情地描繪

笑語透著微甜 你我之間

那湛藍如天的誓言

（交換著約定 代表彼此發的聲）

（延續著心中那盞永不熄的燈）

此刻畫面 能否定格永遠

緣時說夢的起點

緊握著泥繩 交織的靈魂

每個羈絆連接著彼此共同奮鬥過程多迷人

該被喚醒了 發條該轉緊了

是否想起了 自己是最大的敵人

精靈陪伴在盛夏時分行走

腳步格外輕鬆 光渲染整片星空

回憶閃過後山隧道口 成長吶喊迴繞在腦海中

逐步 拾起散落碎片

執筆記錄下了淬鍊

直擊 少時的夢將在未來某天兌現

曾經在黑暗裡打轉 是你指引了我方向

那一片蒼嵐 始終是我的信仰

是蟲鳴鳥叫的呼喚

喚醒深藍色的寄望時間不讓我們青春就在這停留

走在叢林小道的回憶 下課鐘聲沒被遺忘

只是先暫時寄放在116

四季緩緩的更迭

我像在盪鞦韆 流連你的笑靨多停留一點

青春偷偷的走遠

回憶卻賴在身邊 淺嘗懷念的喜悅

翻開答案卷 字裡行間

劃記未來的試煉

為夢奮不顧身的向前

腳步不曾沾有後悔

緣分走進終點

我們之間 快要停駛的時間

翻閱你的容顏 彩虹階前(站在十字交叉口 掙脫被套上的枷鎖 )

是青澀或靦腆(抉擇的路必須自己走)

拾起曾經遺忘的諾言(我們肩負 同儕所信仰 顛覆 挫敗的過往)

逐步還原慢慢兌現(帶著天賦向前不論這條路有多長)

笑語透著微甜 你我之間(親手締造 屬於你的緣與夢

這些過程 又跟誰分享彼此甜與痛)

就仿佛相遇的第一天(珍惜每刻 只因青春還未央

一同拼湊彼此繽紛的夢想)

還未結尾

未來繼續書寫

緣時說夢的永遠

