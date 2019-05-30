2019高校畢業歌票選／北市陽明高中《扉頁》

《扉頁》

作詞：王柏涵、郭栢瑄、許維妮、郭亞璇、王香媛

作曲：周正熹、龔萱、高紹瑜、簡佑勳、張瀞予、徐雅涵

演唱：王柏涵

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創作理念：

青春，不平凡的17歲。

或許列車始終行駛，或許時間不斷前行，我們卻是彼此路途中最美的風景。

木棉花絮飄落，不是離別的傷感，而是在有那汗水與淚水交織的回憶中，放上最美的一幅畫。

歌詞：

回到九月的秋天 記憶中那未知的校園

落下的木棉花邊 滑過我們的肩

反覆編輯相片 從沒想過會有終點

列車下車鈴響起 乘客從容出席

想起 青春裡 懵懂期盼的心情

書桌上行間字裡 刻劃記憶與你

等待日落的風景 已不再沉寂

路途經歷絢爛的秋冬 春夏

扉頁後 停不下的筆尖

就在以後相見

回到九月的秋天 記憶中那未知的校園

落下的木棉花邊 滑過我們的肩

反覆編輯相片 從沒想過會有終點

求理子的每封信 許下每個約定

說好三年後今天 再聊著當年

誰與誰也都曾害怕著 離別

花語裡 珍惜身邊幸福

惦記這些流年



踏過蔚藍的海邊 沿路上那暢談的大街

回首那17歲 我們寫下永遠

故事讓人陶醉 忘不掉那時是多美

九月的秋天 記憶中那未知的校園

落下的木棉花邊 滑過我們的肩

反覆編輯相片 從沒想過會有終點

或許我們都曾義無反顧的 回憶從前

每一種甜 都會像是走過瞬間

惦記當年待在涼亭紀錄點點滴滴

平凡鐘聲提醒 時間已經往前

也許以後日子可能會不如預期那就放心走入回憶像是看見你們身影

別讓淚水留在角落默默說出不想分離

因為今天是我們 畢業典禮

