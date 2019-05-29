影／傳外籍航空擬收購遠航？張綱維獨家回應

記者林淑慧／台北報導

外傳遠東航空因財務狀況不佳，外籍航空擬收購遠航，對此，遠航董事長張綱維今（29）日對《ETtoday新聞雲》記者表示，依據法令規定，外籍航空持有國籍航空股權上限為49%，「所以沒有所謂併購的問題，最多只能說是投資。」

▲遠航日前停飛部分國際航班引發爭議，董事長張綱維今（29）日親上火線說明，主要是受飛時限制，公司目前營運資金無虞。（圖／記者林敬旻攝）

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遠東航空今天召開第6架全新ATR客機交機記者會，由於近日遠航停飛部分國際航班引發爭議，董事長張綱維親上火線說明，強調日前發生的砍班事件，主要是受飛時限制，與資金無關，公司每個月都通過民航局資金檢核，財務健全。

市場對於遠航的財務狀況傳言不斷，甚至傳有外籍航空擬收購遠航，以利在亞太地區佈局，張綱維表示，受限於台灣民航法令規範，外籍航空不可能在台併購國籍航空，頂多只能進行投資，而投資上限為股權佔比49%。

▲遠東航空今天召開第6架全新ATR客機交機記者會，董事長張綱維（圖右）表示，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，公司每個月都通過民航局資金檢核，財務健全。（圖／記者林敬旻攝）

張綱維表示，與外籍航空幾乎沒有接觸過，但也私下透露，越捷航空曾想將在台地面代理權交予遠航，可能原因有二：一是越捷航空可能想將旗下飛機租給遠航，二是遠航與越捷的航線有所競爭，透過地面代理權的合作，扭轉競爭態勢，對雙方都有益。

遠航表示，遠航自董事長張綱接手迄今已有12年，自第3年復飛後開始連續8年獲利，去年因陸客來台限縮，兩岸航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損，今年兩岸航線好轉，首季就已轉虧為盈，公司財務健全，絕對經得起考驗。