陸半導體新貴：台積電若不幫華為　就沒備胎了

▲美國IP大廠ARM宣佈停止與華為合作。（圖／翻攝自《環球時報》）

記者周康玉／台北報導

中國大陸矽智財廠芯原微電子董事長戴偉民今（29）日於Computex 2019場外研討會中指出，華為問題很嚴重，主要因為兩大難題，第一是如果台積電不幫華為生產，就沒備胎了；第二是因為中國大陸尚未有高端的電子自動化設計（EDA），如果美國的EDA廠也下禁令，對華為而言也是廢了。

戴偉民出席Computex前瞻嵌入式系統趨勢研討會，分享芯原在RISC-V開放架構實際應用案例，包括AI與IoT的應用。戴偉民同時也是中國RISC-V產業聯盟理事長，深闇大陸市場的IC設計市場，是中國大陸RISC-V開放架構應用指標性大廠。

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RISC是精簡指令集（Reduced Instruction Set Computing）的縮寫，是中央處理器（CPU）一種設計架構，將電腦運算用指令數量減少，讓CPU架構在設計上能更為簡化。台灣RISC-V聯盟則是由並有力晶、智成、神盾、晶心、聯發科、瑞相、力積電、力旺、嵌譯等民間企業發起。

近日因安謀（ARM）發禁令，對華為戴偉民於會後受訪表示，美國政府如果以「源自美國技術超過25%」為由，不給華為使用ARM的矽智財（IP）是可以的，主導權在美國手上，且隨時都可能執行禁令，因此華為的問題很嚴重。

由於ARM在全球市佔率高達九成，與全球蘋果、高通、三星等大廠都密切合作，華為也不例外。

戴偉民表示，華為有兩個難關要過，第一就是台積電如果不幫華為製造晶片，事實上就沒備胎了；再者是大陸市場還沒有出現高階的EDA，如果美國禁令延燒到EDA廠商像是Cadence、Synopsys，對華為手機製造也是廢了。

▼戴偉民（左3）出席Computex前瞻嵌入式系統趨勢研討會 。（圖／記者周康玉攝）