華為手機業務已完蛋！外資點名「這2大廠」是最慘受害者

▲大和資本所發布的報告內容提到，華為供應鏈已出現首波訂單的調整。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導



美國對華為祭出一連串封殺後，全球大型科技廠商也紛紛跟進，停止對華為供貨，根據大和資本發布的報告內容顯示，華為供應鏈已開始有砍單現象，鴻海旗下「富士康」與鏡頭大廠「大立光」，會是華為調整出貨後，前2大受衝擊的廠商。而面對無法使用Android系統，有外媒爆料華為已向歐洲智慧財產權局提出「方舟」、「華為方舟作業系統」等商標的申請。

綜合媒體報導，美國技術商業諮詢公司Applico執行長莫茲德（Alex Moazed ）指出，華為在中國以外的手機業務，尤其是歐洲，實際上已完蛋了，華為對美國的制裁完全沒有還手之力。

據了解，大和資本近日所發布的報告內容還提到，華為供應鏈已出現首波訂單的調整，包括第3季面板相關零組件的砍單，幅度已達20%到25%，有可能是進一步砍單的徵兆。

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報告內容還警告，華為在海外的手機銷售量可能已下滑，廠商面對基本面的風險，預期鴻海旗下「富士康」和鏡頭大廠「大立光」，會是華為調整出貨後前2大受影響的廠商。

面對無法使用Google應用程式與Android 系統服務，最近有消息指出華為在中國註冊自研系統「鴻蒙」的商標，結果華為消費者業務軟件部總裁王成錄親自出面闢謠，沒想到近日又有外媒爆料，華為已經向歐洲智慧財產權局（EUIPO）提出了「方舟」、「華為方舟作業系統」等多個商標的申請。