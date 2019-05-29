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國稅局按讚！證實有「報稅神器」　大家族報稅最短5分鐘

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▲▼財政部賦稅署副署長宋秀玲。（圖／記者林昱均攝）

▲中區國稅局局長宋秀玲。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

民進黨立委施義芳27日時質詢時表示，雲林地區大家口耳相傳有一個報稅神器，只要把家族成員的所得資料輸入，就可以知道由誰報稅最有利。中區國稅局今日證實，確實一位稅務人員熟悉報稅法規與電腦開發，大家族報稅從以前要1個小時，還會卡台，瞬間變成5~10分鐘就報完稅，所以才在民間流傳開來。

過去有許多爸爸媽媽，因為家裡子女眾多，但又愛子女、體貼子女，所以都抱著一疊厚厚的資料來稅局試算，因為每個子女都要一個一個算，就造成「卡台」的現象，一等就是1小時以上，也造成後面排隊民眾抱怨連連。

請繼續往下閱讀...

但是自從有了報稅神器之後，只要幾個關鍵的資料，包含薪資所得資料、利息資料等，5~10分鐘就可以算出來由哪偉子女來申報扶養最有利，中區國稅局雲林分局另開一個櫃台，幫這些長輩試算，就沒有「卡台」的現象，且也幫助這些長輩順利報稅。

中區國稅局宋秀玲表示，根據統計，這款報稅神器已經幫助300多戶的報稅戶順利報稅，效果很不錯，今年僅只有轄下雲林分局使用，由於反應不錯，未來不排除會開放更多分局使用這項系統。

財政部長蘇建榮週一也表示，若評估可以的話，希望將此功能納入明年報稅系統使用，若有機會，也希望能見見這位同仁。

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關鍵字：報稅,國稅局,加網路報稅,所得查調,31日截止,報稅神器,施義芳,雲林,大家族,財政部

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