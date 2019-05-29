豐富人文底蘊　2019台灣當代觀光論壇首度移師竹市

▲觀光局舉辦的年度台灣當代觀光論壇移師竹市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

交通部觀光局舉辦的2019台灣當代觀光高峰論壇邁入第三年，看準新竹市豐厚的人文底蘊，首度移師竹市，於5月29、30日在風livehouse舉辦，匯聚產官學界能量共商小鎮旅遊商機，觀光協會會長葉菊蘭誇讚新竹市在市長林智堅努力下已脫胎換骨，林智堅表示，從105年起，竹市旅客人次已累積超過2千3百萬，國外旅客人次更成長20%。

今年適逢觀光局推廣台灣小鎮漫遊年，選拔出40座經典小鎮推廣國內旅遊，新竹舊城區即為其中之一，以小鎮漫遊為主題、觀光局舉辦的年度台灣當代觀光論壇更因此移師竹市。

林智堅表示，他上任後致力推動城市品牌，努力透過古蹟行銷新竹市，並請專業單位統計造訪竹市旅客人次，從105年8月開始，不到三年已累積超過2千3百萬觀光人次，國外旅客人次更成長20%，今日活動會場風livehouse所在的新竹公園有百年歷史，經改造後市民、外地遊客重新看見這座公園，並吸引很多年輕人來表演。

「整個新竹市就是一個博物館」，林智堅表示，過去大家提到新竹只想起竹科冷冰的印象，但竹市不只如此，這裡不僅有三高一低的城市體質，更有豐厚的文化底蘊，過去是北台灣重要的政治經濟中心，管轄範圍包含桃竹竹苗，因此他重視城市美學，與團隊進行許多建設與古蹟活化，竹市各角落都可見藝術大師的藝術品，讓外地旅客很驚艷，與過去想像中的新竹市截然不同。

「觀光來自地方」，交通部政務次長黃玉霖表示，本次觀光論壇首度離開台北，到新竹古城內的老公園舉辦，這座公園在市長林智堅改造下變得很美，林市長近期更推動輕軌建設、火車站大平台計畫，相信會給地方觀光的創生帶來結構性改變，觀光局將持續致力在各地方推動多項建設，盼建設服務觀光，促進觀光發展。

觀光協會會長葉菊蘭表示，今天論壇前，她來了一趟新竹之旅，到城隍廟、青草湖、新竹公園走訪，她發現這座城市已脫胎換骨，途中見到許多自由行遊客；近年雖陸客減少，但台灣觀光客人次仍成長，未來要持續拚觀光，應把重點放到小鎮上，小鎮之美耐人尋味，許多國家的觀光高峰會都選在欲致力發展的小鎮舉行，成為小鎮最佳宣傳機會，也能帶動觀光人次。

新竹市政府府秘書長陳章賢也以「幸福慢漫遊新竹市」為題，講述新竹市的觀光特色，他表示，新竹市成為觀光好地方的成功關鍵，在於市長的重視與市民的肯定，府內每星期定期開會，不僅決策加快也延攬許多專家學者意見，促成一致價值，以城市美學為根基打造整體城市景觀，這是竹市蛻變成功的原因，後續要深根城市品牌，以快速有效的行銷方法讓城市被看見。

交通部觀光局表示，近年小鎮觀光蔚為風潮，以在地特色吸引國際旅客一探魅力，已是全球發展趨勢，今年適逢觀光局推廣台灣小鎮漫遊年，推出40座經典小鎮，新竹舊城區即為其中之一，期望藉此在世界小鎮的熱潮中取得先機，提高小鎮文化的國際能見度，期盼本次論壇集結觀光產業相關人士的意見，激盪出新的觀光思考與行銷策略。

今日論壇，TripAdvisor亞太地區目的地行銷經理Gary Cheng、泰國國家旅遊工業委員會金秘書長Surawat Akaraworamat、首爾市觀光人名譽市長及多位國內專家學者皆前來分享其實務經驗，藉由論壇探討世界觀光趨勢與台灣觀光發展，吸引超過百位觀光人聆聽，交通部政務次長黃玉霖、觀光局副局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台灣觀光協會副會長蘇成田、世代文化創業有限公司執行長周奕成皆一同共襄盛舉。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導