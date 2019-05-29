影／蘋果西打母公司規劃不公開發行　大飲：公司存亡關鍵在於她

▲蘋果西打製造商大飲公司今（29）日召開股東會，董事長王鎮民向小股東說明因人數不足流會。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

蘋果西打母公司大飲2018年財報難產，面臨下市危機，大飲今（29）日傍晚發佈重大訊息表示，董事會已通過朝向不公開發行規劃，並授權董事長王鎮民全權處理，顯示公司方目前在尋覓簽證會計師未果的情況下，不排除下市的可能性。

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大飲公司今天召開本年度股東常會，由董事長王鎮民親自主持，但因大股東都沒有出席，股東會出席率只有1.27%，未達發行股份總數二分之一，由王鎮民向小股東及在場守候的大批媒體宣佈股東會流會。

大飲隨後召開董事會，會中決議：「公司朝向不公開發行規劃，經主席徵詢出席董事無異議照案通過，授權董事長王鎮民全權處理。」

據了解，大飲董事長王鎮民原為稽核課長，深受前總經理孫幼英倚重，而孫亦為公司實質經營者，其被檢調收押後，王鎮民決定出面擔任董事長，多方尋覓簽證會計師，另一方面期待孫幼英於六月中羈押期滿，能順利交保出面解決問題。

▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，前總經理孫幼英遭檢調收押，面臨下市危機。（圖／記者李毓康攝）

大飲財報無會計師背書，主因在於大飲在去年第三季與關係人簽約，以6.4億元取得位於台南佳里、高雄湖內及新北市新店等3筆不動產及應收資金貸與關係人之重大交易，會計師認為此3筆交易無法取得「足夠及適切之查核證據」。

為了給小股東及外界一個交代，王鎮民也在股東會前親自撰寫書面聲明稿，強調台南佳里、高雄湖內及新北市新店三筆土地交易，皆已完成過戶至大飲名下，公司資產充實，並無遭掏空，也並未損及股東權益。

大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後申請展延，6月19日為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。