劉揚偉避談接班郭台銘　直言「鴻海必然走進半導體」

▲鴻海S次集團總經理劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海S次集團總經理劉揚偉，今天（29日）陪著鴻海董事長郭台銘來到InnoVEX新創展，並接受媒體訪問表示，將會全力支持郭董參選總統，至於接班問題，劉揚偉則是說，等到6月21日股東會後再談，但提到自己擅長的半導體產業，則是強調鴻海必然走進半導體。

郭台銘近日積極參選總統大位，談到鴻海經營，劉揚偉表示，郭董的DNA已經在鴻海裡面，DNA很難改變，這會一直存在，接下來就是同仁要發揮團隊的力量，面對未來的挑戰，而且過去集團決策，都是各事業群主管決定，現在郭董把戰略位置拉高，反而可以創造更多空間，不僅對鴻海有很大的幫助，對台灣的未來也有很大的幫助。

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談到最擅長的半導體產業，劉揚偉表示，台灣半導體產業對整體電子產業佔有關鍵地位，這種關鍵性產業對一個公司而言也是關鍵產品，鴻海不太可能缺席，因此加上垂直整合是集團未來發展必然的方向，從垂直整合角度來看，並強調鴻海一定會參與半導體、擁有半導體技術，走進半導體是必然的，只是會用一個創新的方式。

至於中美貿易戰，對於郭董之前提到集團員工都已經就戰鬥位置面對挑戰，劉揚偉則是補充，鴻海一直都在戰鬥，因為鴻海的精神就是不斷地去打拚，隨時保持戰鬥精神，演變成今日全球前30名的跨國企業。至於接班問題，劉揚偉則是說，等到6月21日股東會後再談。