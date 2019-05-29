景氣成長趨緩用人需求跟著減少　2月空缺數23.3萬個創近3年新低

▲調查顯示，景氣擴張力道趨緩，今年2月底工業及服務業廠商空缺數達23.3萬個。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（29）日公布「事業人力僱用狀況調查」，在景氣擴張力道趨緩下，2019年2月底工業及服務業廠商空缺數23.3萬個，年減1.8萬個，空缺率2.85%，一舉創下近3年新低，其中製造業影響最大，空缺數年減8700個。

主計總處調查所指的「空缺」，意思是企業已經對外或是可以立即對外公開徵人，但還沒找到適任人員的現有職缺，空缺調查可呈現廠商當前的勞力需求狀況。不過，「空缺」不等同「缺工」，由於員工退休、離職也會產生空缺，因此空缺數會大於缺工數。

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調查顯示，今年2月底工業及服務業空缺數23.3萬個，年減1.8萬個，空缺率達2.85%，較去年同月減少0.25個百分點。主計總處官員表示，主要是景氣擴張力道趨緩，廠商用人需求減少所致。

進一步觀察各行業表現，空缺率以不動產業4.81%最高，其他服務業4.41%居次，而住宿及餐飲業3.76%，則排名第3；整體來看，今年各行各業空缺率較去年同期呈現下降，僅金融及保險業、不動產業分別上升0.15、0.1個百分點。

調查也發現，製造業空年減8700個占最多，批發及零售業年減6100個居次，運輸及倉儲業則以年減1100個排名第3。主計總處官員指出，各行業空缺數多寡與該行業人數規模成正比，以製造業最多，受景氣波動影響較大，像是2010、2011年景氣回溫，2月空缺數分別年增2.4萬和3萬個，到了2015年景氣低緩，當年空缺數則年減1.8萬個，換句話說，製造業除了產業規模較大之外，與景氣連動性也較高。