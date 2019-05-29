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2019年近3成廠商有計畫加薪　創下19年來次高水準

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▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲根據調查，今年已調升或預計調升經常性薪資的廠商占29.5%，創下近19年來次高水準。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（29）日發布「事業人力僱用狀況調查」，2019年已調升或預計調升經常性薪資的廠商占29.5%，儘管不如去年的31.7%，仍創下2001年以來次高水準。此外，員工人數規模100人以上廠商，占比超過6成。

根據主計總處「事業人力僱用狀況調查」，2018年經濟穩步增長，工業及服務業廠商全年調升經常性薪資占比達31.7%，較上年增加3.5個百分點，一舉2001年以來最高；另觀察今年廠商計畫調薪情況，主計總處官員表示，儘管景氣擴張力道有趨緩現象，不過仍有廠商願意加薪，而基本工資調漲，薪水也會跟著走揚。

請繼續往下閱讀...

以廠商員工人數規模別觀察，規模越大的廠商調升經常性薪資情形越普遍，員工9人以下廠商調薪比率為27.8%，500人以上者增為82.9%，主計總處官員分析，規模較大的公司調薪制度較為完善，同時也會定期檢討薪資水平；調查也發現，各行業調薪的情況，其中又以金融及保險業調薪廠商比率達76.7%最高，緊追在後的是製造業（43.1%），而電力及燃氣供應業37.1%排名第三。

進一步分析廠商調薪原因，去年廠商加薪優先考慮因素以「員工個人表現」占49.7%最多，配合「基本工資調整」則占40.7%居次，排名第3的是「營利狀況較佳」，占了36.2%。主計總處官員指出，現在廠商調薪模式改變，比較傾向論功行賞，按照員工績效來發放獎金，而不再齊頭式調升經常性薪資。

主計總處所調查的調升經常性薪資（調薪），是指增加每月支領的經常性薪資，包括調高底薪、增加底薪、增加按月津貼與加給、放寬按月獎金發放條件或提高獎金額度、增加按月獎金發放種類等，但不包含調增年節獎金、現金或股票分紅及加班費等。

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關鍵字：主計總處,薪資,景氣,加薪,獎金

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