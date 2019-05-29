剩下3天！80多萬戶還未報稅　網路報稅超過六成

▲報稅剩下3日，剩下80多萬戶的民眾還沒有報稅，還沒報稅的民眾算好時間報稅。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部今(29)日公布，從5月1日到今日中午止，已經報稅的總件數已經達543萬戶，已經有82%的民眾已經申報，剩下不到百萬戶尚未完成申報，大約86萬戶，請尚未辦理結算申報的民眾把握時間。

根據最新的資料顯示，5月至今日中午之前已經有543萬件6,000多件已經申報綜所稅，86%已經報稅；其中185萬6000件是採取稅額試算，占比為34.14%；網路申報件數350萬件，占比為64.47%。

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去年同這個時間點，已經完成報稅約523萬多件，占當時應繳戶數的83%，顯示今年報稅速度跟去年差不多。

中區國稅局局長宋秀玲表示，由於去年財政部推動稅制優化，包含提高4大扣除額，包含標準扣除額、薪資扣除額、身心障礙扣除額和幼兒學前扣除額，使得很多民眾報稅反映，今年竟然還有退稅，顯然稅制優化真的民眾有感受到，尤其是有小孩的家庭，真的感受到減稅的利益。

雖然今年因為股利制度計算方式改變，使得計算式變得比較複雜，但是政府提供網路申報服務，很快就可以算出來最省稅的方式，很方便。

中區國稅局提醒，民眾如果需要臨櫃查詢所得、扣除額資料及辦理結算申報，可在上班時間(中午不休息)到各地區國稅局分局、稽徵所辦理，結算申報截止日5月31日，並延長收件到晚上7點，所以80多萬戶還未報稅的民眾，請把握時間最後申報。