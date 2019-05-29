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郭台銘潛在接班人劉揚偉：希望郭董變成總統　鴻海幹部罰站傳聞不是真的

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▲鴻海S次集團總經理劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

▲鴻海S次集團總經理劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（29日）來到InnoVEX新創展，旁邊跟著的就是外傳接班呼聲最高的鴻海S次集團總經理劉揚偉，並在接受訪問時談到「郭董有做總統的使命感，我有希望郭董變成總統的使命感，這個熱情，讓我一直參與相關活動。」

台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今年同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX在世貿一館登場，郭台銘今天穿著半休閒西裝未打領帶來到展會現場，而他身邊一直跟著的正是外傳接班呼聲最高的鴻海S次集團總經理劉揚偉，並在陪逛之間接受媒體訪問。

請繼續往下閱讀...

談到郭台銘，劉揚偉表示，跟在郭董身邊做事的人都非常非常久，以他來說就超過30年，因為郭董有個不離不棄的特質，對人、對東西、對辦公室都一樣，他不會因為環境的改變，就把過去的東西拋棄不要，因為他是一個非常重感情的人，這也是為什麼那麼多鴻海的幹部跟著郭董那麼久的原因，如果真像外傳的罰站，這些人早就離開，但並不是這樣。

談到郭台銘參選總統大位，劉揚偉表示，郭董充滿使命感，最主要是現在這個時機，因為4年前根本不需要，但是現在有中美貿易戰的摩擦，還有很多新的產業變化，這對台灣來說是很大的挑戰，如果台灣再停滯不前，那這個機會和挑戰可能就變成災難。

劉揚偉表示，如果有一個合適的領導人，這個挑戰就會變成一個機會，到底是要災難還是機會，就看人民選擇誰，這是郭董參選很重要的原因，並強調「郭董有做總統的使命感，我有希望郭董變成總統的使命感，這個熱情，讓我一直參與相關活動。」

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,劉揚偉,InnoVEX新創展,COMPUTEX

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