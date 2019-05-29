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美商會讚台灣政府解決白皮書建言　國發會：國際人才競逐跨出一大步

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▲▼國發會主委陳美伶今天代表政府接受「2019台灣白皮書」。（圖／國發會提供）

▲國發會主委陳美伶今天代表政府接受「2019台灣白皮書」，同時也感謝美國商會60多年來與台灣政府共創當今經濟自由化、國際化發展的榮景。（圖／國發會提供）

記者紀佳妘／台北報導

美國商會最新發布「2019台灣白皮書」，肯定台灣政府排除法規障礙進展，國發會對此表示，政府相當重視白皮書中所提出的議題，同時也做出不少成果，像是鬆綁《勞基法》第84條之1，使台灣在國際人才競逐與吸引投資方面，跨出了一大步。

2018台灣白皮書提出71項議題，其中有8項獲得解決、21項取得顯著進展，延續去年所創歷年最佳的成績，美國商會感謝政府的努力。國家發展委員會主任委員陳美伶今天代表政府接受白皮書，她在致詞時表示，感謝美國商會60多年來與台灣政府共同開創當今經濟自由化、國際化發展的榮景。

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為尋求解決美國商會2018白皮書的議題，陳美伶親自主持11場跨部會會議，邀集23個政府機關與美國商會相關委員會面對面溝通，國發會表示，近一年政府處理白皮書議題的重要成果包括今年5月23日生效，鬆綁《勞動基準法》第84條之1有關高階主管的規定，使台灣在國際人才競逐與吸引投資方面，跨出了一大步。

另一方面，多年來商會所關切的政府採購法相關議題也有具體進展，例如修訂「公共工程技術服務契約範本」、鬆綁最有利標的適用條件，以利機關靈活運用採購策略、鼓勵在基礎建設工程中採用替代方案等均有所突破。此外，美國商會化粧品委員會及人力資源委員會兩委員會所關切的議題，也已全數獲得解決。

2019台灣白皮書中建議，應在行政院下針對數位經濟、能源、旅遊與觀光，成立高階機構或委員會處理跨部會議題，國發會指出，因涉及組織改造與修法，現階段難以一步到位。不過目前行政院已設置有相對應的任務編組，包括「行政院數位國家創新經濟推動(DIGI+)小組」、「行政院能源及減碳辦公室」及「行政院觀光發展推動委員會」，分別負責協調及推動數位經濟、能源及觀光相關議題。

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關鍵字：國發會,美國商會,白皮書,數位經濟,陳美伶

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