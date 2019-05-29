軟銀孫正義大手筆！旗下六名大將總薪資高達26億　自己只拿6千萬　

▲ 軟銀在去年發了高達26億台幣的薪水給六位集團高管。（圖／路透）

記者李瑞瑾／綜合報導

日本軟銀集團（SoftBank）在去年支付了高達91億日圓（約26億台幣）的薪水給六位集團高管，薪水最多的高管拿到32.7億日圓（約9.4億台幣），最低的也有7.52億日圓（約2.2億台幣），但軟銀創辦人兼社長—孫正義本人的薪水，則是只有2.29億日圓（約6626萬台幣）。

根據《彭博》報導，孫正義的長期副手兼軟銀集團副董事長Ronald Fisher是該公司薪酬最高的高管，他拿到了32.7億日圓薪水，比一年前增加62％。

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軟銀首席運營長Marcelo Claure獲得了18億日圓（約5.2億台幣）薪水，比一年前增長了30％，Claure是美國Sprint公司的負責人，他在7月份被任命為執行副總裁，並領導著SoftBank的50億美元技術基金，專注於拉丁美洲市場。

軟銀國內電信業務負責人Ken Miyauchi獲得12.3億日圓（約3.5億台幣），ARM Holdings晶片部門負責人Simon Segars則賺了11億日圓（約3.2億台幣），前高盛集團51歲的執行長Katsunori Sago，在2018年6月成為軟銀執行副總裁兼首席戰略官之後賺了9.82億日圓（約2.8億台幣）。

願景基金（Vision Fund）負責人Rajeev Misra的收入為7.52億日圓，低於去年同期。該基金有一個特別的薪酬結構，允許合作夥伴分享潛在的巨額利潤，但也要承擔可能的損失，其中包括向員工提供的50億美元貸款。

孫正義自己的薪水則是2.29億日圓，增加了67％，他控制著軟銀約22％的股份，價值約2.5兆日圓（約7233億台幣）。

▼ 軟銀集團副董事長Ronald Fisher是領最多薪水的高管。（圖／路透）

事實上，孫正義一直以來都以支付高薪延攬高管聞名。野村控股公司的首席執行長在截至2018年3月的一年中賺了4.05億日圓（約1.2億台幣）；前SoftNet銀行總裁Nikesh Arora在2016年結束的兩年任期內，從軟銀賺了315億日圓（約91億台幣），這個薪資與當時蘋果公司的庫克（Tim Cook）和迪士尼公司的勞勃．艾格（Bob Iger）相媲美。

隨著孫正義推出一個1000億美元的願景基金投資全球科技公司以來，孫正義對全球人才的追尋更加速了，文件顯示，願景基金的員工人數在上一財年幾乎翻了一倍，達到297人。

「日本的高管薪酬範圍有所上升，但數十億日圓的薪酬仍然是聞所未聞的，超過少數幾家全球性公司。」執行搜索公司Heidrick＆Struggles的合夥人渡邊紀子表示，「但考慮到願景基金的龐大規模及其可能的貢獻，以數十億日圓當作高管薪酬似乎並不過分。」