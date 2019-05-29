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郭台銘累到「火氣大」牙痛　每天跑行程只睡4小時

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▲▼郭台銘參訪computex。（圖／記者葉南州攝）

▲郭台銘參訪COMPUTEX 2019的InnoVEX新創展。（圖／記者葉南州攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（29日）來到InnoVEX新創展，由主辦單位台北市電腦公會理事長童子賢親自接待，郭台銘受訪提到前兩週下鄉跑行程，每天只睡4小時導致「火氣大」牙痛，但是一定要來電腦展，因為這是把台灣帶向創新未來的科技展。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2019）今年同期舉辦的亞洲指標新創展會InnoVEX在世貿一館登場，郭台銘今天穿著半休閒西裝未打領帶來到展會現場，讓一旁的童子賢也配合的把領帶拿掉，兩人一進到會場就受到郭粉熱烈支持，頻頻傳來郭董加油的聲音，更有支持者紛紛上前握手與合照。

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▲▼郭台銘參訪computex。（圖／記者葉南州攝）

▲郭台銘試戴智慧安全帽。（圖／記者葉南州攝）

郭台銘首先跟童子賢步入貴賓室進行會談，隨後接受媒體聯訪，郭台銘提到前兩週下鄉跑行程，每天只睡4小時，所以本來因為「火氣大」牙痛，但是今天早上打電話給童子賢，提到InnoVEX新創展開幕第一天，邀請他來看一下，所以不管牙痛也要來電腦展，因為這是把台灣帶向創新未來的科技展。

隨後郭台銘進入展場，由童子賢陪伴介紹這會展的詳細資訊，他說今年是第4屆新創展，每年都有50%的成長，今年有超過450家企業、來自24個國家的新創公司前來參展，其中包括荷蘭、法國的新創。

▲▼郭台銘參訪computex。（圖／記者葉南州攝）

▲郭台銘參訪COMPUTEX 2019的InnoVEX新創展。（圖／記者葉南州攝）

郭台銘表示，展覽對於台灣非常重要，可以讓台灣不再只是平庸式的成長，而是創新式的成長，而且新創公司都是小公司，需要市場和資金平台，因此他就想在台灣辦一個全世界最大的科技投資論壇，帶進數十億美金的投資進來，把台灣打造為科技投資島。

郭台銘還引述2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer昨天在論壇提到：「面臨科技創新快速變革之下，經濟主要是科技來推動」，他認為這段話非常重要，並且呼應他一直在推動的拚經濟論點。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,童子賢,InnoVEX新創展,COMPUTEX

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