裕民處分基金獲利逾3266萬元　看好下半年散裝航運景氣回春

▲裕民航運今（29）日召開重大訊息記者會，發言人張宗良（圖中）表示，裕民新加坡、香港之子公司處分財務性投資部位，總計獲利約新台幣3266.1萬元。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

裕民航運今（29）日召開重大訊息記者會，宣佈由新加坡、香港之子公司處分財務性投資部位，總計獲利約103.2萬美元（約新台幣3266.1萬元），可望挹注公司獲利表現。

散裝航運產業2019年開春即面臨巴西淡水河谷礦災事件影響，波羅的海乾散裝型綜合指數(BDI)崩跌，加上中國大陸經濟成長趨緩，造成整體散裝航運市況淡季更淡，裕民、益航、中航、台航、慧洋-KY、正德等憑藉在手長約，東森則靠百貨及倉儲挹注，今年首季均繳出獲利的成績單。

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裕民航運副總經理兼發言人張宗良表示，裕民今年第一季營收達20.65億元，獲利0.91億元，每股稅後盈餘（EPS）為 0.11元。裕民坐擁最多海岬型船，首季該型船運價跌深，但因公司半數海岬型船簽有一到二年長約仍享獲利，第二季市場運價已明顯回升，公司營運將有更好表現。

展望後市，張宗良表示，由於國際海事組織（IMO）制定之壓艙水、限硫令等環保法規上路在即，預計將會加快汰換老舊船隻速度，裕民旗下船隻除加裝脫硫器外，也有新船加入營運，在市場船舶供給過剩的壓力緩解下，市場供需將更趨於平衡，下半年散裝航運景氣可望轉好。