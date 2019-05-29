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美國商會對台灣供電有顧慮　「穩定能源、合理電價」最重要

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▲▼ 美國商會今天發表「2019白皮書」，特別提到企業界關注的能源議題。（圖／記者紀佳妘攝）

▲美國商會今天發表「2019台灣白皮書」，特別提到企業界關注的能源議題，建議台灣政府應以穩定能源、合理電價為優先。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北市美國商會今（29）日發表「2019台灣白皮書」，特別提到企業界關注的能源議題，美國商會認為未來天然氣發電占比達50%的目標，存有較大的風險，建議優先落實「上位目標」，以及用競價制度等市場機制，降低再生能源成本，希望能達到「穩定能源、合理電價」。

美國商會出版的台灣白皮書迄今已邁入第23年，今年白皮書由24個委員會、花費4個月的時間共同撰寫，並首度提出「數位經濟」專章，建議設立一個對行政院負責的高層級權責機構負責，進一步帶動台灣數位經濟轉型。

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企業關注能源方面的議題，美國商會指出，台灣現行的能源政策主要參考先進國家電力專家的評估內容為基礎，卻未充分考慮到台灣獨有的地理、氣候、政治等因素，也許可能帶來較高的風險，因此建議台灣政府應同時制定其他備案。

從天然氣發電占比50%的目標來看，美國商會表示，若遭遇惡劣天候或軍事封鎖時，50%天然氣占比的風險過大，並沒有考量安全庫存量不足，以及接收站時間冗長等額外風險。

再者是燃煤火力發電占比達27%，美國商會認為，所產生的空汙可能增加對附近居民健康的威脅，而這次公投也明確表達民眾反對立場，要求當地政府減少燃煤火力發電。

今年白皮書中也提到，天然氣與再生能源成本高昂，在2025年前將電價成本提高33%以上，將對民生經濟造成負面影響，加上近期不少國家提供多項獎勵措施和穩定的基礎設施吸引外資，若電價上漲，導致營運成本擴大，將會迫使國內製造業將生產基地移至海外，跨國公司也會打消在台設立營運據點或擴大投資的念頭。

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關鍵字：美國商會,非核家園,再生能源,供電

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