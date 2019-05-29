郭台銘表態樂意參加6/1韓國瑜造勢　一起把蔡英文拉下台

▲郭台銘參觀2019COMPUTEX。（圖／記者姚惠茹攝）

財經中心／綜合報導

韓粉串聯在6月1日替高雄市長韓國瑜舉行2020總統造勢大會，高雄市長韓國瑜本人也將現身，號稱將聚集10萬人造勢。郭台銘今（29）日被問到是否會出席，他回表示，目前未受邀，但表態願意出席，並強調郭粉與韓粉的目標是一致的，就是要把蔡英文拉下台。

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（29）日參觀台北國際電腦展（COMPUTEX），由主辦單位台北市電腦公會理事長童子賢親自接待。在與童子賢結束會談後，郭台銘出面接受媒體聯訪，被問到韓粉將在6月1日替高雄市長韓國瑜舉行2020總統造勢大會他是否會出席，郭台銘回應指出，目前未受邀，但願意出席，「不管是郭粉或韓粉，我們的目標一致，就是要把蔡政府拉下台。」

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郭台銘強調，台灣未來將發展成科技島、投資島，2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer曾說，經濟主要是由科技創新來推動的，但蔡政府在一年前卻對中美貿易戰的影響有錯誤預估，全是因為現在的政府不懂經濟和科技，他稱，政府現在必須提出有效率的對策。

被問到未來是否效法韓國瑜被這類造勢活動，郭台銘表示，現階段不考慮，「要拚經濟，不是拚造勢，但每個人有不同的方式，像我們這樣的經濟人，就是要來參加這種展覽，給大家加油打氣。」他更強調，未來若是當選中華民國總統，像台北國際電腦展（COMPUTEX）這種展覽，他將每3個月辦一次，且要分別在台北、台中以及高雄等全台各城市舉辦。