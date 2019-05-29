亞洲最大新創展InnoVEX登場！參展團隊創新高　貿協牽起台以合作橋梁

▲亞洲最大新創展InnoVEX今天舉行開幕典禮，這次共有467家來自25國的新創公司參展，創下歷史新高。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，同步舉行的新創展區（InnoVEX）今（29）日正式揭開序幕，外貿協會表示，今年共有467家來自25國的新創公司參展，一舉創下歷史新高；貿協董事長黃志芳表示，今年2月貿協前往以色列設立海外辦事處，連結兩國新創產業發展。

每年InnoVEX匯聚各國新創實力，這次展覽從今起連續3天在世貿一館舉辦，黃志芳表示，今年最大特色在於InnoVEX是亞洲最大新創展，共有25個國家、467家新創團隊參與，參展數為歷年最多；另在12個國家館中，德國、香港、巴西、匈牙利、波蘭更是首度來台籌組國家館、地區館。

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黃志芳指出，貿協最重要的責任是要協助台灣新創團隊，創造國際視野、打造國際平台，不管是在資金面或是創意發想上，都需要國際支持，因此在這方面下了不少功夫。

黃志芳也說，貿協在今年2月到以色列設立海外第63個辦事處，連結兩國新創產業的發展，透過以色列來連結全球網絡技術與資金，也是貿協為台灣新創產業所做的努力。

此外，今年InnoVEX論壇主軸是「從全球新創趨勢、洞見台灣未來展望」，邀請以色列最大集資平台OurCrowd、全球最大電信商Telefónica旗下創投Wayra、美國矽谷知名創業加速器500 Startups等分享自身經驗，以擬定台灣的創新戰略新模式。