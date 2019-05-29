電子支付商虧錢增資　資策會：三大因素決勝負

▲ 電子支付越來越普及，但五大支付機構仍處於虧損。（圖／街口支付提供）

財經中心／綜合報導

根據資策會調查，2018年行動支付普及率已達50.3％，但金管會指出國內五大電子支付機構全部虧錢，主要就是行銷費用過高，導致出現虧損甚至必須增資。資策會認為，隨著更多零售、金融、電信、電商業者紛紛自推電子支付方案，電子支付領域將由「通路」、「優惠」、「系統穩定度」三大因素決定致勝關鍵。

資策會產業情報研究所（MIC）日前公布「行動支付大調查」，2018年行動支付普及率已達50.3％，相較於2017年39.7％有顯著提升。但據銀行局統計，目前5家專營電子支付的業者，包含歐付寶、橘子支付、簡單支付、國際連、街口支付等，全都處於虧損狀態。

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金管會統計，近兩年包括街口支付跟橘子支付都申請增資，主要就是行銷費用過高，導致出現虧損必須增資。銀行局指出，專營的電子支付機構中，橘子支付去年就申請過增資1億元，今年3月底橘子支付也申請增資2億元，近兩年共增資3億元；街口支付則今年申請增資了兩次，一次是2月現金增資1億元，第二次是4月中增資3億元，今年共增資4億元。

銀行局表示，依照規定，電子支付機構若虧損佔資本額的2分之1，就要進行增資，有些電支還沒到標準也會先提增資，目前5家電支實收資本額都是5億元以上，歐付寶10億、橘子支付8億、簡單支付10.8億、國際連5.01億、街口支付9.1億元。資策會分析師已預估，未來電子支付市場將會集中化、大者恆大，而且集中在前三大業者。

▲ 電子支付機構因行銷成本高，不得不增資。（圖／達志影像）

對於電子支付市場，金管會主委顧立雄表示，行動支付因為有一定的建置成本，基本上都沒賺錢，還在培養用戶的階段，這筆建置成本跟現行支付的金額上來看，還不足以有一定經濟規模。跟信用卡比起來，行動支付雖然筆數很多、增加金額也蠻快，但是佔支付比例還是相當低。

資策會認為，隨著更多零售、金融、電信、電商業者紛紛自推方案，電子支付領域將由「通路」、「優惠」、「系統穩定度」三大因素決定致勝關鍵。2019年電子支付領域競爭的觀測重點，將在於新進業者如何轉化旗下通路、資金或本業用戶數等資源來拉攏消費者，其資源投入力道與生態系完整度將至關重要。另一方面，領先者如何透過提升體驗、擴張通路情境與衍生商業模式，將影響是否能鞏固、甚至提升既有滲透率。

根據資策會統計，台灣網友2018年最常使用的行動支付，前五名依序為「LINE Pay（22.3％）」、「Apple Pay（19.9％）」、「街口支付（19.7％）」、「Google Pay（9.1％）」與「台灣Pay/台灣行動支付（4.7％）」。