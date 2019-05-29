替韓國瑜反擊柯P　郭台銘：當市長就不是庶民

▲郭台銘參觀2019COMPUTEX。（圖／記者姚惠茹攝）

財經中心／綜合報導

台北市長柯文哲批評高雄市長韓國瑜，是出生政治世家而非政治素人，郭台銘鴻海董事長、國民黨總統初選參選人今(29)日替韓國瑜反擊柯P表示，「每個人都是從庶民出身，但當上市長、立委等政治領袖後就不再是庶民，而之後誰能解決庶民經濟之苦，才是關鍵、有能力當選總統的人。」

郭台銘今（29）日參觀台北國際電腦展（COMPUTEX），由主辦單位台北市電腦公會理事長童子賢親自接待。郭台銘一身半休閒，穿西裝未打領帶，讓一旁的童子賢也配合郭的穿著，把領帶拿掉。

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郭台銘一到現場，就受到郭粉熱烈支持，頻頻傳來郭董加油的聲音，支持者紛紛上前握手與合照，其中有高雄來的郭粉強調，「郭董一定要當選，子孫才有救。」童子賢一路上為郭台銘介紹這次台北國際電腦展的詳細資訊，兩人隨後步入貴賓室進行進一步會談。

在兩人會談結束後，郭台銘出面接受媒體聯訪，他強調，台灣未來將朝科技島、投資島發展，未來還想舉辦大型科技論壇。

而被問到台北市長柯文哲今天批評高雄市長韓國瑜是出生政治世家而非政治素人，郭台銘回應表示，「每個人都是從庶民出身，但當上市長、立委等政治領袖後就不再是庶民，而之後誰能解決庶民經濟之苦，才是關鍵、有能力當選總統的人。」

台北市長柯文哲接受昨日接受《東森新聞》專訪時談到2020總統大選，他稱，郭台銘與韓國瑜的競爭是否是「權貴與庶民」之爭，柯文哲表示，郭台銘根本稱不上是「權貴」，因為郭不是富二代或政二代，也是窮人出身的，但韓國瑜也不是庶民，「拜託，他太太那邊縣議員加起來，都50年了，怎麼會是庶民，都是『標籤化』」。