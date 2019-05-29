為華為報仇！陸若啟動報復行動　這6美企恐挨刀

▲隨著中美貿易戰情勢愈趨緊張，依靠中國大陸實現增長的美國企業正面臨著成為制裁目標的風險。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著中美貿易戰情勢愈趨緊張，依靠中國大陸實現增長的美國企業正面臨著成為制裁目標的風險，其中包括蘋果、Nike以及電影、飯店、汽車及藥業首當其衝。

彭博報導，美國總統川普日前將中國大陸智慧型手機製造商華為列入出口管制黑名單，同時也威脅要對中國大陸其他科技公司下達禁令，上述舉動可能引發中國大陸對美國企業的報復行動，從飯店到運動服，甚至連漫威英雄角色「美國隊長」都可能成為中國大陸的報復目標。大陸官媒上周表示，中國「已做好反擊準備」，不過並未透露具體細節。

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美國企業正等待著中國大陸的下一步行動，報復的型式為何目前則存在著不確定性。美中貿易全國委員會資深副總裁歐玉琳（Erin Ennis）上周六（25）受訪時表示，美企可能得「預測業務經營會受到怎樣的待遇。」

中國大陸可能會採用2017與南韓關係惡化時的作法作為模板。當時南韓決定部屬導彈防禦系統，始中韓關係惡化，中國大陸因此限制赴韓旅遊，衝擊依賴大陸遊客的南韓化妝品產業，而當地政府還以違反消防安全規定為由關閉了大部分樂天瑪特（Lotte Mart）的大陸門市。同時，消費者也開始抵制南韓產品，這對現代汽車的銷售造成了毀滅性的打擊。

在全球經濟放緩的背景下，中國大陸快速增長的消費市場對美國企業巨頭來說可是重中之重，因使存在許多利害關係。以下是彭博認為，與大陸市場關係緊密、面臨最大風險的美國企業及行業：

▲蘋果有五分之一營收來自中國大陸。（圖／路透）

蘋果

中國大陸最明顯的目標就是華為智慧型手機的競爭對手蘋果了，該公司約有五分之一營收來自中國，且iPhone也於該國生產。由於消費者開始轉趨購買華為或其他當地品牌的智慧型手機，蘋果在中國大陸市場已面臨營收下滑的挫折。據維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾維斯（Daniel Ives）的說法，川普對華為的禁令恐使蘋果在中國大陸的iPhone銷售於未來12至18個月內損失3%至5%。

萬豪國際集團

全球飯店業巨頭萬豪國際集團（Marriott International）表示，儘管有貿易戰及經濟放緩的影響，但「重頭戲仍在中國大陸。」該集團今年將有30家飯店於中國大陸開幕，並計畫將在該國開設超過300家新飯店，佔該集團亞太地區總飯店數的一半以上。然而，中國大陸的政治風險對萬豪國際集團來說並不陌生，去年該集團因將西藏及台灣列為獨立國家而觸犯中國大陸禁忌，使該集團因而道歉。去年11月，該集團影成為歷史上最大企業遭害事事件的受害者之一，據路透報導，這起行動，可能是中國大陸的情報蒐集工作。

萬豪國際集團亞太區總裁史密斯（Craig Smith）2月指出，雖然有報復行動的可能，但該集團所有飯店幾乎都由中國人管理及擁有，因此稱該集團在中國為一家中國企業經營的美國公司。

▲截至今年2月的一季，Nike大中華地區營收飆升24%，已連續19個月實現兩位數的增長。（圖／達志影像／美聯社）

NIKE

對於贊助上海馬拉松及頂尖中國足球聯賽的Nike而言，中國大陸是個日益重要的市場。截至今年2月的一季，Nike大中華地區營收飆升24%，已連續19個月實現兩位數的增長。該公司財務長坎皮恩（Andrew Campion）在法說會上表示，Nike在中國大陸有著很強的動能，「即使當前的地緣政治動態中，Nike仍將繼續在中國大陸實現強勁即可持續的增長。」

事實上，Nike在中國大陸的地位絕非安全無虞，因為大陸消費者隨著可輕鬆轉向當地競爭對手，如安踏（ANTA）。去年安踏以52億美元收購芬蘭公司Amer Sports，據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）數據，到了2020年，安踏有望擠下Nike，成為僅次於愛迪達（adidas）的中國第二大運動服裝品牌。

默克藥廠

中國大陸的監管機構近期放寬了海外藥品限制，使總部位於紐澤西的默克藥廠（Merck）在今年第一季靠著HPV疫苗Gardasil及抗癌藥物Keytruda，於中國大陸實現58%的營收增長，達7.25億美元。

不過即便是一家銷售救命藥物的公司，仍會受到中國大陸政府的壓力，中國當地的生產商正致力於研發自己的疫苗及治療。由於默克希望Keytruda藥物能加入中國國家醫保藥品清單，因此北京當局對默克有著額外影響力。彭博情報分析師Cinney Zhang及Sam Fazeli在5月23日發布的報告中寫道：「中美貿易戰的加劇可能促使中國對國內開發的產品給予優惠待遇。」

▲網易攜手漫威打造「獨家遊戲」，將漫威世界主題的遊戲、電視劇及漫畫作品帶給全球的粉絲。（圖／翻攝自網易官方網站（圖／翻攝自網易官方網站）

漫威影業

美國隊長及鋼鐵人在北京有許多粉絲。漫威娛樂的《復仇者聯盟：終局之戰》自4月上映以來，以在中國大陸創造逾6億美元的票房收入，成為該國有史以來票房最高的國外電影。而漫威計畫將攜手網易遊戲，共同開發獨家遊戲、節目及其他產品。迪士尼執行長伊格爾（Bob Iger）本月稍早也透露，計畫將於上海迪士尼建立以漫威的景點。

但迪士尼需要與官方合作才能進入中國大陸市場。該國政府限制進入當地電影院的好萊塢電影數量，並以《八子》等電影激發中國大陸民眾的民族主義情緒。

通用汽車

中國大陸目前為全球最大的汽車市場，但美國汽車製造商卻已在該國面臨壓力。截至今年3月底的一年已來，美國汽車在中國大陸的銷量下滑28%，是整體市場下滑12%的2倍以上。通用汽車（General Motors）報告指出，該公司今年第一季在中國大陸的營收為4億美元，較去年同期下滑2億美元。

若中國大陸消費者決定以他們的錢包作為貿易戰的武器，其影響恐怕會更加嚴重。若消費者以行動抵制，估計將令福特（Ford Motor）和通用汽車銷量再跌一半。