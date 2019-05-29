傳產、生技力挺台股跌破半年線後回神　終場小跌10點站回10,300大關



▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

美中貿易衝突疑慮未解，美股續跌，亞股今（29）日也弱勢整理，拖累台積電跳空下跌，台股也開低跌破10,300點以及半年線關卡，一度下殺到10227點，創今年3月11日以來的新低；儘管電金無力，但隨著傳產、生技與網通族群回神力撐，跌勢緩步收斂。終場集中市場加權指數小跌10.53點，收10,301.78點，跌幅0.10%，成交量新台幣933.8億元。

台積電（2330）開盤跌落230元關卡，盤中力圖重回230元，但終場仍無力站回，下跌0.43%收229.50元；同為華為概念股的股王大立光（3008）今早股價也不振，終場下挫3.47%收3,615元；鴻海（2317）逆勢小漲1.40%收72.20元。

今日盤面傳產股、生技股仍是撐盤主力，表現續強的包括具資產題材且低股價淨值比概念的裕隆（2201） 、水泥股亞泥（1102）及東泥（1110）；另外生技股中喬山（1736）大漲7.6%，永信（3705）也有超過2%漲幅。

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晶片大廠AMD在電腦展中，發表多款7奈米新晶片，祥碩（5269）受惠市占率持續拉升，新款晶片陸續供貨，股價開高走高，股價攻上漲停531元鎖住，大漲47.5元。另外網通族群也小漲0.79%，其中仲琦（2419）大漲5.2%、智易（3596）、亞太電（3682）都有超過2%漲幅，台灣大（3045）、遠傳（4904）、中磊（5388）及美律（2439）也都有超過1%以上漲幅。

法人表示，美中貿易戰影響比較多還是在蘋概股、美系半導體族群，但多頭軍隊轉移到台商回流相關的營建、資產、租賃族群，建議投資人降低持股比例，後續謹慎看待。