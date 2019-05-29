拚數位轉型！沃爾瑪挖角Google高管

▲沃爾瑪（Walmart）。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國零售業龍頭沃爾瑪（Walmart）一直想與亞馬遜（Amazon）、Google等大型科技公司有更多競爭，因此該公司已經決定聘請前亞馬遜高階主管Suresh Kumar來擔任技術長和研發長。

據CNBC報導，沃爾瑪已經向員工公布這項人事案，該公司執行長Doug McMillon在給員工的備忘錄中提到，Suresh Kumar將於今年7月8日到職，工作成果將直接向他匯報。據了解，沃爾瑪之所以會有這項新人事案，是因為該公司的前技術長Jeremy King已經離職，跳槽至Pinterest。

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而將於7月到沃爾瑪任職的Suresh Kumar，他目前在Google工作，先前曾任職於亞馬遜、微軟等公司，負責過的領域非常多，像是應用廣告分析、雲端運算架構、零售系統、營運技術等，他在一份聲明中提到，「沃爾瑪過去一直為了不斷滿足客戶的需求而持續發展，該公司現在面臨一次數位轉型，我很高興能參與其中。」

報導指出，Suresh Kumar未來將領導沃爾瑪實驗室，也將領導沃爾瑪的全球商業服務部門，但Suresh Kumar並非完全遞補Jeremy King在該公司所扮演的角色，一名女發言人表示，該公司仍在尋找其他適合的人才。