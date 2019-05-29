台美關係數十年來最佳！　美商會向台灣政府喊話：爭取簽台美BTA

▲美國商會今日發布「2019台灣白皮書」，並向台灣政府喊話，應爭取台美簽訂雙邊貿易協定。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台北市美國商會今天（29日）發布「2019台灣白皮書」，數位經濟、能源以及觀光旅遊這3個章節皆一致呼籲，台灣政府應在行政院層級，設立位階較高的部會或委員會，同時也提及「台美關係似乎處於數十年來最佳狀況」，建議台灣政府應努力爭取台美簽訂雙邊貿易協定（BTA）。

美國商會表示，台美關係似乎處於數十年來最佳狀況，多位美國政府官員來訪台北即可成為印證，另外在美中關係惡化下，這不單是雙方貿易政策上的爭端，美國也將大陸視為意志堅強的戰略對手。

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美國商會也指出，華府確實將台灣看作有助維繫印太區域穩定的合作夥伴，兩國合作涉及的面向繁多，像是「全球合作暨訓練架構」就為台灣專家提供一個平台，與來自東南亞各地的專家，針對台美共同關切的各項議題交流討論。

今年適逢台灣關係法40周年，加上全球經貿市場詭譎多變，美國商會呼籲，台灣政府應盡全力向美國政府表明台灣是簽訂雙邊貿易協定的理想對象；台美關係若全面提升，他們也更有餘裕排除政治壓力，謀求與台灣簽署類似的協定，尤其是有11個國家參與、由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）就是好的例子。

美國商會會長李豪（Leo Seewald）也坦言，豬牛可能是阻礙台美簽署FTA的原因之一；解決台美之間懸而未決的經貿問題，台灣勢必將會做出犧牲，但報酬之大，難以估量，但與美國簽訂雙邊協定，將為台灣帶來經濟、戰略方面的可能影響。